El Parque Nacional Lanín informó que personal de Guardaparques Nacionales realizó un acta de infracción a una persona que ingresó de manera indebida al sector de Queñi, área que actualmente permanece cerrada al uso público y con acceso prohibido.

Aclararon que la restricción está debidamente informada y señalizada, y responde a las acciones operativas que se desarrollan en el marco del Proyecto Huemul, orientadas a la restauración ambiental y conservación de ecosistemas prioritarios para la recuperación de esta especie emblemática de la Patagonia andina.

Actualmente, en sectores estratégicos de Queñi se lleva adelante una nueva etapa de trabajo enfocada en el control del jabalí europeo, una especie exótica invasora que genera impactos significativos sobre el ambiente.

Estas tareas forman parte de las acciones de manejo que buscan mejorar las condiciones del hábitat del huemul (Hippocamelus bisulcus), Monumento Natural Nacional y una de las especies más amenazadas del país.

Para el desarrollo de estas actividades se encuentra prohibido el ingreso y tránsito de personas en las áreas de: Queñi, Pampa Caruin, Lago Venados y Cerro Acol.

El incumplimiento de estas restricciones constituye una infracción a la normativa vigente y además interfiere con las tareas de conservación y manejo que se ejecutan en el territorio.

De qué se trata el Proyecto que se desarrolla en la zona

El Proyecto Huemul, impulsado por el Parque Nacional Lanín junto a Fundación Huilo Huilo, ha permitido avanzar en la restauración del hábitat y registrar nuevamente la presencia de huemules en el área de Queñi luego de casi 30 años. En este contexto, el control de especies exóticas invasoras constituye una herramienta fundamental para sostener la recuperación ambiental del sector.

Desde el Parque Nacional Lanín se solicita a residentes y visitantes respetar las áreas cerradas y la señalización existente, contribuyendo de esta manera al desarrollo de las acciones de conservación que se llevan adelante en una de las zonas de mayor valor ecológico del área protegida.