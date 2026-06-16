La temporada de invierno 2026 comienza a tomar forma en la Cordillera neuquina y uno de los centros de esquí que genera mayor expectativa es Lago Hermoso Ski Resort. Ubicado en un entorno privilegiado sobre la Ruta de los Siete Lagos, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el complejo anunció su apertura oficial para el próximo 27 de junio, aunque las intensas nevadas registradas en los últimos días podrían adelantar el inicio de las actividades.

La acumulación de nieve en las pistas y los pronósticos favorables para las próximas semanas alimentan las expectativas de quienes ya planean sus vacaciones de invierno en la Patagonia. Desde el centro invernal señalaron que cualquier modificación en la fecha será informada a través de sus canales oficiales.

El gran estreno: un nuevo Freestyle Park para snowboard y esquí

Entre las principales novedades de esta temporada se destaca la inauguración de un moderno Freestyle Park, diseñado especialmente para quienes practican snowboard y esquí freestyle.

El sector contará con el exclusivo Teleski Megastar y diferentes circuitos con saltos, cajones y barandas adaptados a distintos niveles de experiencia. Además, el espacio tendrá una agenda propia de encuentros, clínicas y eventos deportivos durante todo el invierno.

La incorporación busca consolidar a Lago Hermoso como una alternativa cada vez más atractiva para los jóvenes riders que visitan la región.

Vacaciones de invierno: propuestas para principiantes y familias

Más allá de las actividades para deportistas experimentados, el centro mantiene una amplia oferta para quienes buscan tener su primer contacto con la nieve.

Entre las opciones más elegidas continúa el Pack Iniciación de tres días, que incluye:

Pase de esquí.

Seis horas de clases distribuidas en tres jornadas.

Equipamiento completo de esquí o snowboard.

También seguirá disponible el Bautismo de Ski, una experiencia ideal para quienes quieren probar por primera vez los deportes invernales. La propuesta contempla pase diario, dos horas de instrucción y alquiler de equipo.

Snow Camps y experiencias exclusivas en la montaña

La temporada 2026 también incorporará Snow Camps privados de cuatro días destinados a esquiadores y snowboarders de nivel intermedio y avanzado.

Las experiencias incluyen:

Salidas fuera de pista.

Video corrección técnica.

Recorridos por sectores menos explorados de la montaña.

Entrenamientos personalizados.

Se trata de una propuesta orientada a quienes buscan perfeccionar su técnica y descubrir nuevos sectores de la cordillera neuquina.

Mucho más que esquí: actividades para disfrutar en familia

Uno de los grandes atractivos de Lago Hermoso es su variedad de actividades complementarias para todas las edades.

Entre las experiencias más destacadas se encuentran:

Cabalgatas blancas entre bosques nevados.

Caminatas con raquetas.

Jardín de Nieve para los más pequeños.

Espacios recreativos familiares como Reny, uno de los sectores preferidos por quienes viajan con niños.

Gracias a su ubicación estratégica, Lago Hermoso Ski Resort puede combinarse fácilmente con una escapada por San Martín de los Andes, Villa La Angostura o Villa Traful, lo que permite disfrutar de algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia durante el invierno.