Un ajuste estratégico modificó la hoja de ruta y retrasó el viaje a Uruguay de la delegación y plantel de River Plate que realizó desde el sábado pasado la pretemporada en San Martín de los Andes, en lugar de volar el sábado, como estaba pautado, el plantel permanecerá todo el día en la ciudad cordillerana neuquina y recién el domingo partirá rumbo a Montevideo, donde esa misma noche, desde las 21, enfrentará a Millonarios en el Gran Parque Central, estadio de Nacional.

El cambio responde, principalmente, a las tormentas pronosticadas para el sábado -día en el que estaba previsto el viaje- tanto en Montevideo como en la zona del Río de la Plata, con condiciones similares también anunciadas para Buenos Aires. A eso se sumó, además, la modificación de la sede del amistoso en las últimas horas, el partido dejó de jugarse en Maldonado y pasó al Gran Parque Central.

Por ese motivo, la delegación "Millonaria" volará directamente el domingo a las 10.30 a Montevideo para disputar el encuentro y, una vez finalizado, se trasladará de inmediato al predio Solanas de Punta del Este, donde el plantel permanecerá toda la semana y se preparará para cerrar la pretemporada el sábado 17 de enero a las 22, cuando enfrente a Peñarol en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, en la ciudad de Maldonado.

Gallardo dosificó las cargas pensando en el amistoso

El plantel de volvió a entrenarse en San Martín de los Andes pero con una intensidad inferior a las de las primeras prácticas de la pretemporada en la Patagonia, ya que la intención de Marcelo Gallardo es que los jugadores lleguen con la mayor frescura y ductilidad física y técnica al primer amistoso del año, el domingo a la noche (desde las 21) contra Millonarios, que estaba programado en el Campus de Maldonado pero finalmente se disputará en el Parque Central de Montevideo, el estadio de Nacional.

Salvo los lesionados Franco Armani (se recupera de un desgarro en el gemelo derecho), el cipoleño Ezequiel Centurión (aún está en rehabilitación de la doble fractura de muñeca que sufrió en la final de la Copa Argentina), Germán Pezzella (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) y el neuquino de Zapala, Marcos Acuña (traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo) el resto del grupo realizó diversos ejercicios con pelota en el turno matutino de este jueves. Por la tarde, "El Muñeco" dispuso una rutina con tres fases físicas y una de definición, en la que se destacó la magia de "Juanfer" Quintero en los pases y remates. Este viernes, aumentaron los trabajos técnicos y tácticos ya enfocados en el primer ensayo formal de la pretemporada, correspondiente a la Serie Río de la Plata, en la que River también enfrentará a Peñarol el sábado 17 de enero a las 22.15