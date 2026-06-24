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ZONAS NO URBANIZABLES

La Municipalidad advirtió sobre la compra de terrenos no habilitados en Cipolletti

La Dirección de Desarrollo Territorial recordó que adquirir lotes en zonas no urbanizables no garantiza escrituración ni acceso a servicios. Recomiendan asesorarse previamente según la normativa vigente

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 07:05
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Los lotes en zonas no urbanizables no garantizan escrituración

La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección General de Desarrollo Territorial, advirtió a los vecinos y potenciales compradores de terrenos en la ciudad. El organismo recordó que es indispensable asesorarse previamente sobre las zonas habilitadas para urbanizar, conforme lo establece la Ordenanza 570/25 Código de Planeamiento Territorial.

La comuna explicó que la compra de fracciones de tierra ubicadas en zonas no urbanizables no otorga garantías de escrituración, subdivisión ni acceso regular a servicios públicos. Estas áreas están sujetas a restricciones urbanísticas que impiden su desarrollo urbano, por lo que cualquier operación realizada en esas condiciones se efectúa bajo exclusiva responsabilidad de las partes intervinientes.

Las autoridades recomendaron a quienes deseen adquirir un lote acercarse a la Dirección de Desarrollo Territorial, ubicada en Yrigoyen y Villegas, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, o comunicarse al teléfono 449-4900 interno 1009, al WhatsApp 299-5164792, o a los correos electrónicos cipolletti@gmail.com, anteproyectosurbanos.cipo@gmail.com y planeamiento.cipolletti@gmail.com.

Asimismo, se solicitó a los vecinos que, en caso de detectar la venta de terrenos no autorizados, den aviso a la Municipalidad a través de la Central de Atención al 147.

La advertencia busca prevenir situaciones de estafa o conflictos legales, y garantizar que las operaciones inmobiliarias se realicen en el marco de la normativa vigente, evitando perjuicios económicos y sociales para los compradores.

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