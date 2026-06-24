La Municipalidad de Cipolletti, a través de la Dirección General de Desarrollo Territorial, advirtió a los vecinos y potenciales compradores de terrenos en la ciudad. El organismo recordó que es indispensable asesorarse previamente sobre las zonas habilitadas para urbanizar, conforme lo establece la Ordenanza 570/25 Código de Planeamiento Territorial.

La comuna explicó que la compra de fracciones de tierra ubicadas en zonas no urbanizables no otorga garantías de escrituración, subdivisión ni acceso regular a servicios públicos. Estas áreas están sujetas a restricciones urbanísticas que impiden su desarrollo urbano, por lo que cualquier operación realizada en esas condiciones se efectúa bajo exclusiva responsabilidad de las partes intervinientes.

Las autoridades recomendaron a quienes deseen adquirir un lote acercarse a la Dirección de Desarrollo Territorial, ubicada en Yrigoyen y Villegas, de lunes a viernes de 7 a 14 horas, o comunicarse al teléfono 449-4900 interno 1009, al WhatsApp 299-5164792, o a los correos electrónicos cipolletti@gmail.com, anteproyectosurbanos.cipo@gmail.com y planeamiento.cipolletti@gmail.com.

Asimismo, se solicitó a los vecinos que, en caso de detectar la venta de terrenos no autorizados, den aviso a la Municipalidad a través de la Central de Atención al 147.

La advertencia busca prevenir situaciones de estafa o conflictos legales, y garantizar que las operaciones inmobiliarias se realicen en el marco de la normativa vigente, evitando perjuicios económicos y sociales para los compradores.