La Municipalidad de Neuquén avanza con el Plan Orgullo Neuquino 2026 de 3.000 nuevas cuadras de asfalto en distintos sectores de la ciudad. En este marco, comenzaron los trabajos de pavimentación de 116 cuadras en el barrio Valentina Sur, donde previamente ya se ejecutaron las obras de infraestructura básica necesarias, como cloacas, conexiones domiciliarias de agua y el sistema pluvial.

El intendente Mariano Gaido recorrió este lunes el sector y destacó la magnitud de la inversión, que supera los 8 mil millones de pesos y es financiada íntegramente con fondos municipales. “Esta obra la llevamos adelante con recursos propios, sin ningún tipo de endeudamiento, gracias a una administración responsable y eficiente”, señaló el jefe comunal.

Gaido remarcó que el Plan Orgullo Neuquino es una política pública sostenida en el tiempo, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. En ese sentido, anunció que durante 2026 se avanzará con la ejecución de 3.000 nuevas cuadras de asfalto en toda la capital neuquina y aseguró que en un plazo de seis meses el barrio Valentina Sur quedará 100% pavimentado.

“No se trata solo de pavimentar, sino de garantizar servicios esenciales como cloacas, agua y pluviales, que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, afirmó el intendente.

También recordó que el plan se encuentra en plena ejecución en otros barrios, como Parque Industrial, Círculo Policial, Rincón del Río y Z1.

Por otro lado, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que "en Valentina Sur ya se finalizaron las obras de cloacas y las conexiones de agua, y se construyó un sistema pluvial que permite mejorar el escurrimiento".

Nicola detalló además que cerca a la obra en Valentina, en la Urbanización Bosh, se están ejecutando actualmente los cordones cuneta, una etapa clave previa al asfaltado.

Adelantó que la próxima fase de obra contemplará la pavimentación del resto de las calles ubicadas a ambos lados de Puerto Deseado y reafirmó que en seis meses el barrio Valentina Sur estará completamente asfaltado, con infraestructura urbana completa y servicios esenciales consolidados.

Estas obras de pavimentación de la mano del Plan Orgullo Neuquino son fundamentales para brindar mejor calidad de vida a los vecinos y vecinas y para cumplir con el objetivo de "la ciudad de los 15 minutos" que puso en marcha el intendente la Municipalidad de Neuquén.

Hasta ahora ya se inauguró asfalto en Altos del Limay, en Z1, en Confluencia y en Parque Industrial, entre otros barrios.