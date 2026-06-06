La Municipalidad de Plottier abonó el adicional reclamado y se destrabó el conflicto

El conflicto que mantenía enfrentados a trabajadores municipales y autoridades de Plottier quedó resuelto luego de que el Ejecutivo concretara el pago del adicional por antigüedad que había sido reclamado por los empleados. La medida permitió que los trabajadores decidieran levantar las acciones gremiales que venían desarrollando durante los últimos días.

La definición se produjo luego de que los empleados municipales recibieran una notificación oficial confirmando que el adicional sería abonado. En una asamblea realizada el jueves por la tarde, resolvieron cesar las medidas de fuerza tras considerar cumplido el compromiso asumido por el Municipio respecto del pago extra acordado durante la gestión anterior.

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Plottier informó que por decisión de la intendenta Malena Resa se abonó este sábado el adicional del 0,5% sobre la categoría FUA (24), correspondiente a los haberes de mayo. Desde el Ejecutivo destacaron que el pago se efectuó antes de la fecha límite que había sido comunicada previamente, prevista para el martes 9 de junio.

Según explicó la administración municipal, la demora en la acreditación estuvo vinculada al proceso de auditoría integral que se encuentra desarrollando la actual gestión. La revisión abarca contratos, cuentas, recursos humanos y proveedores, con el objetivo de garantizar transparencia y un control más estricto sobre el uso de los recursos públicos.

Desde el gobierno local señalaron además que la decisión de adelantar el pago se tomó pese a las dificultades económicas y financieras que atraviesa el municipio. En ese marco, ratificaron la voluntad de mantener el diálogo con los trabajadores y avanzar en el proceso de ordenamiento institucional y administrativo, una vez superado el conflicto que afectó el normal funcionamiento de distintos servicios municipales.