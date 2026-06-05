Malena Resa confirmó el pago del 0,5% adeudado a trabajadores municipales de Plottier

La Municipalidad de Plottier informó en un comunicado que la intendenta Malena Resa dispuso el pago del incremento del 0,5% sobre la categoría FUA (24) correspondiente a los haberes del mes de mayo, el cual será abonado mediante planilla complementaria con plazo máximo el martes 9 de junio de 2026.

Esta decisión fue tomada por decisión de la intendenta "en el marco de su compromiso irrenunciable con los derechos de los trabajadores". El retraso en su acreditación respondió exclusivamente al proceso de auditoría integral que atraviesa la gestión desde su inicio, y que comprende la revisión exhaustiva de contratos, cuentas, recursos humanos y proveedores del municipio.

El Ejecutivo explicó que priorizan el proceso de auditoría

Destacaron que la gestión de Malena Resa encontró las cuentas municipales en números negativos, sin planificación presupuestaria ni reservas de fondos destinadas a afrontar los reclamos salariales pendientes. Indicaron que en ese contexto, y como parte del proceso de jerarquización del empleo municipal y del fortalecimiento de quienes trabajan día a día para la ciudad, el Ejecutivo realizó el esfuerzo necesario para honrar este compromiso con los trabajadores.

Las autoridades municipales reconocen que los sindicatos han presentado una extensa lista de reclamos. "Sin embargo, mientras esa auditoría no concluya, el Ejecutivo no está en condiciones de avalar compromisos que no han sido debidamente revisados. Esto no es una negativa: es responsabilidad con los vecinos de Plottier, a quienes esta gestión se debe en primer lugar", detallaron.

El proceso de auditoría tiene una duración estimada de 60 días, al cabo de los cuales se convocará a una conferencia de prensa para presentar los resultados y dar cuenta del estado real de las cuentas municipales. Resaltaron que la transparencia no es una promesa de esta gestión: es su método de trabajo.

"La delicada situación económica en la que se encuentra el municipio obliga a la intendenta a ser cauta a la hora de asumir compromisos. Es necesario reconstruir el ejido municipal para poder jerarquizar el trabajo de todas las áreas y construir el lugar que los plottierenses merecen", concluyó el comunicado.