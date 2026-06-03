La Municipalidad de Plottier informó que este miércoles 3 de junio se registró un episodio de tensión institucional dentro del edificio comunal, donde representantes sindicales y trabajadores de la planta política habrían ingresado por la fuerza y bloqueado la salida de funcionarios municipales, entre los que se encontraba la intendenta Malena Resa, junto a integrantes del Ejecutivo local.

El municipio calificó la situación como un hecho de violencia institucional y aseguró que solicitó la presencia policial para garantizar la seguridad de las personas y la protección de bienes públicos.

El conflicto continúa abierto. Además, desde el Ejecutivo informaron que los dirigentes sindicales anunciaron un nuevo bloqueo para el jueves 4 de junio a las 7 de la mañana, por lo que se espera una jornada de alta tensión en la sede municipal.

El reclamo que derivó en la denuncia municipal

De acuerdo con la versión oficial, la protesta está vinculada a reclamos laborales y administrativos que mantienen sectores sindicales con la nueva gestión.

Sin embargo, el Ejecutivo sostuvo que actualmente se encuentra realizando una auditoría integral de contratos, acuerdos y compromisos asumidos por la administración anterior, algunos de los cuales estarían vinculados a investigaciones judiciales por presuntas irregularidades.

En ese contexto, las autoridades afirmaron que no están en condiciones de validar compromisos que aún no fueron revisados técnicamente.

"Las instituciones no se toman; se respetan", señaló el municipio en uno de los párrafos más contundentes del comunicado.

La situación financiera detrás del conflicto

Uno de los puntos centrales del mensaje oficial estuvo relacionado con el estado de las cuentas públicas.

Según la Municipalidad de Plottier, el presupuesto enfrenta una situación de alta presión por el gasto en recursos humanos, lo que limita la capacidad de asumir nuevas obligaciones económicas.

Desde el Ejecutivo remarcaron que los fondos públicos serán administrados bajo criterios de responsabilidad fiscal, priorizando el funcionamiento de los servicios y las obligaciones esenciales para la comunidad.

Esta postura aparece como uno de los ejes centrales del conflicto con los sectores que impulsan los reclamos.

Los antecedentes que explican el escenario actual

La situación se produce apenas semanas después de la llegada de Malena Resa a la conducción del municipio tras la renuncia de Luis Bertolini, quien dejó el cargo en medio de una profunda crisis política y judicial.

La nueva gestión inició una etapa de revisión administrativa y reorganización interna, incluyendo cambios en el gabinete y el análisis de contratos firmados durante la administración anterior.

En paralelo, durante los últimos meses la Municipalidad de Plottier estuvo atravesada por investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y contrataciones cuestionadas.

Ese contexto ayuda a comprender por qué la actual conducción sostiene que debe auditar compromisos antes de avanzar con nuevas decisiones.

¿Qué se sabe sobre la intervención policial?

El municipio confirmó que solicitó la presencia de efectivos policiales para garantizar la seguridad de quienes permanecían dentro del edificio y resguardar el patrimonio público.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenciones, incidentes violentos adicionales ni intervenciones judiciales derivadas del episodio.

Tampoco trascendió una respuesta formal de los sectores sindicales involucrados respecto de la acusación de haber impedido la libre circulación de funcionarios.

¿Qué pasará en los próximos días?

El foco inmediato estará puesto en la protesta anunciada para el jueves 4 de junio.

Si el bloqueo se concreta, podría profundizarse el conflicto entre el Ejecutivo y los sectores sindicales.

Desde la Municipalidad reiteraron su disposición al diálogo, aunque aclararon que no firmarán acuerdos bajo situaciones de presión o coacción.

Por ahora, ambas partes mantienen posiciones firmes y no se informó sobre una instancia formal de negociación prevista para las próximas horas.