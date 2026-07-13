Denunciaron penalmente a los jinetes que agredieron a corredores en una carrera de running

La tensión vivida durante el Raid Aventura Doble Apolo, disputado el domingo en General Roca, sumó un nuevo capítulo luego de que corredores confirmaran que realizarón una denuncia penal por las agresiones sufridas al inicio de la competencia.

Los detalles del episodio fueron relatados por Ignacio Reyes, uno de los participantes de la prueba, durante una entrevista en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550. Allí describió cómo un grupo de personas a caballo bloqueó el circuito y protagonizó un violento enfrentamiento con los corredores.

Según contó, a medida que llegaban más corredores comenzaron los momentos de mayor tensión. Algunos participantes intentaron continuar por el circuito, pero fueron embestidos con los caballos y terminaron en el suelo. "A dos o tres los tocaron con los caballos y los tiraron. Por suerte nadie salió con lesiones graves, pero pudo haber pasado algo mucho peor", afirmó.

El incidente ocurrió en el kilómetro dos del recorrido y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El corredor explicó que el sector donde ocurrió el hecho corresponde a un área protegida utilizada habitualmente por deportistas para entrenar y sostuvo que el reclamo de quienes bloquearon el recorrido estaría vinculado a un conflicto por el uso de esas tierras. Más allá de esa situación, remarcó que el principal cuestionamiento de los competidores es la violencia con la que se desarrolló el episodio."Nosotros estamos totalmente en contra de la violencia. Si existe un conflicto, no era la manera de resolverlo. Nosotros pagamos una inscripción para correr y terminamos viviendo una situación que nadie espera", expresó.

Pese al enfrentamiento, la competencia continuó una vez que el grupo se retiró del lugar. Según relató Ignacio, la organización informó que contaba con las autorizaciones correspondientes para utilizar el circuito y posteriormente pidió disculpas a los participantes por lo ocurrido."Nos dijeron que tenían todos los permisos del municipio y que esto fue una situación que se salió completamente de su control", señaló.

Finalmente, confirmó que varios corredores que fueron agredidos físicamente presentaron una denuncia penal y que otros participantes colaborarán como testigos para aportar imágenes y testimonios."Ojalá toda la visibilidad que está teniendo esto sirva para que no vuelva a pasar. Uno como corredor lo último que espera es encontrarse con un hecho de violencia en medio de una competencia", concluyó.

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