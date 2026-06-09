Murer sobre el post Vaca Muerta: “El turismo es nuestra fuente sustentable de por vida”

Villa la Angostura se prepara para lo que será el comienzo de la temporada de invierno y la recepción de turistas de todo el país que, principalmente, acudirán a la localidad cordillerana para hacer esquí o snowboard en el Cerro Bayo.

El intendente Javier Murer habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y dijo que “Villa espera con ansias una muy buena temporada, ojalá el clima acompañe con la nieve que es tan necesaria. Hay mucha expectativa porque puede nevar este fin de semana".

“Uno se prepara como hay que hacerlo todos los años con los servicios públicos para que todo funcione bien. Se tomaron precauciones en relación a podas preventivas pero el clima manda por sobre todo”, comentó.

Por otro lado, el intendente de Villa la Angostura sostuvo que “la obra del Gasoducto Cordillerano nos permite tener mayor factibilidad de gas en la localidad, fue tremendamente favorable porque tiene que llegar a todos lados el recurso”.

Murer: "“Uno se prepara como hay que hacerlo todos los años con los servicios públicos para que todo funcione bien".

También ponderó la obra de AliVilla que dará la posibilidad de brindar un servicio eléctrico acorde a través de un interconectado con la localidad patagónica.

“Son obras millonarias que impactan directamente en el usuario tanto residente como turístico”, lanzó.

Murer expresó: “Lo que tiene que primar acá es que se apuesta fuertemente a una actividad que va a prevalecer en el tiempo, ahí la mirada de Figueroa (gobernador de Neuquén) es clave. El turismo es nuestra fuente sustentable de por vida, por eso estas inversiones que se hacen nos permiten ampliar el ingreso de turismo por otra vía además de Bariloche”.

“Tenemos la Ruta de los Siete Lagos que es emblemática. Hay tres centros de esquí, mucha oferta a aquellos que quieren venir para acá. Quedamos en el medio de un circuito que tiene valor”, agregó.

Y concluyó: “Se genera un circuito cordillerano que será una potencia”.

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