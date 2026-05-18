Villa La Angostura avanza con los preparativos para una nueva temporada de invierno con una fuerte apuesta al turismo, las actividades deportivas y el posicionamiento de la localidad como uno de los principales destinos de montaña del país. La ciudad cordillerana, que recientemente celebró un nuevo aniversario, busca consolidar su identidad vinculada a la naturaleza y al deporte al aire libre.

Ubicada a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por bosques y montañas patagónicas, la localidad neuquina proyecta un importante movimiento turístico para los próximos meses, impulsado por la llegada de visitantes atraídos por la nieve, el esquí y las competencias deportivas de aventura.

Villa La Angostura combina naturaleza, nieve y aventura como parte de su propuesta turística.

Uno de los principales atractivos será nuevamente el centro de esquí Cerro Bayo, que anunció inversiones en infraestructura, mejoras en servicios y preventa de pases para la temporada 2026. Desde el sector turístico destacaron que las expectativas para este invierno son positivas, especialmente por el crecimiento sostenido del turismo deportivo en la región.

Además del esquí y snowboard, Villa La Angostura continúa posicionándose como sede de competencias de trail running, mountain bike y actividades de montaña que convocan cada año a miles de deportistas. Entre ellas se destaca “La Misión”, una de las carreras de aventura más reconocidas de la Patagonia, que fortalece el perfil deportivo de la localidad.

Las montañas y paisajes patagónicos vuelven a posicionar a la ciudad como un destino elegido por turistas.

Las autoridades locales remarcaron que el objetivo es seguir potenciando un modelo turístico asociado al cuidado ambiental, el contacto con la naturaleza y el desarrollo sostenible, manteniendo el equilibrio entre crecimiento económico y preservación del entorno natural que caracteriza a la región cordillerana neuquina.

Cuánto costarán los pases diarios en Cerro Bayo

El Cerro Bayo, uno de los centros de esquí más destacados de la región, ya presentó su esquema tarifario para la temporada 2026, anticipando un invierno que promete gran movimiento turístico. Los pases diarios para adultos alcanzarán los 126.000 pesos en temporada alta, mientras que en temporada baja se ubicarán en 102.800 pesos, siguiendo una lógica de segmentación acorde a la demanda.

Para el público infantil, los valores oscilarán entre 80.400 pesos y 98.600 pesos, mientras que los pases de varios días también reflejan diferencias según la época del año. Por ejemplo, un paquete de siete jornadas en temporada alta tendrá un costo de 663.000 pesos. A estas opciones se suman pases de medio día, accesos para peatones y alternativas de alquiler de equipamiento, configurando una propuesta integral que busca adaptarse a distintos perfiles de visitantes.