El intenso temporal de nieve obligó a mantener cerrado de manera preventiva el Paso Internacional Pino Hachado y activó un importante operativo en Las Lajas para asistir a los transportistas que esperan cruzar hacia Chile. Al mismo tiempo, Vialidad Nacional pidió circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 237, especialmente entre Huayquimil y Collón Curá, donde las condiciones de manejo son muy complejas.

Las Lajas preparó un operativo para recibir a los transportistas

El director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara, confirmó que cerca de 100 camiones esperan por la apertura del paso internacional. "Cuando decimos que el paso está cerrado, no es una decisión caprichosa; lo hacemos para proteger la vida de las personas y evitar situaciones de riesgo que luego demandan complejos operativos de rescate", sostuvo.

El cierre del Paso Cristo Redentor desvía parte del tránsito internacional hacia Pino Hachado. Para responder a esa demanda, el municipio cuenta con un predio que tiene capacidad para unos 250 camiones. El espacio cuenta con baños químicos, iluminación y un operativo conjunto entre la Policía del Neuquén, Protección Civil, el Comité Operativo de Emergencias (COE) municipal y el SIEN.

Las autoridades pidieron evitar viajes innecesarios

Desde Vialidad Nacional reiteraron que quienes deban viajar hacia la cordillera deben consultar previamente el estado de los caminos, portar cadenas obligatorias, llevar ropa de abrigo, agua caliente y respetar todas las indicaciones del personal de seguridad vial.

Insistieron en no utilizar caminos alternativos ni intentar superar las restricciones.

En el tramo de la Ruta Nacional 237 comprendido entre Huayquimil y Collón Curá indicaron que las condiciones climáticas son adversas, con calzada mojada, nevadas, bajas temperaturas y posible formación de hielo, por lo que es obligatoria la portación de cadenas.

El organismo nacional difundió el estado de la Ruta Nacional 237 mediante un comunicado oficial.

Las autoridades también insistieron en no utilizar caminos alternativos ni intentar superar las restricciones, ya que durante este invierno debieron realizar varios rescates de personas que ignoraron las advertencias y quedaron atrapadas por el temporal.