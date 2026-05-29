La muerte de Julio La Sala, a los 82 años, generó un profundo pesar en la comunidad educativa y política de Río Negro y Neuquén. Profesor de Sociología, exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca y exvicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, fue una figura influyente en la construcción y consolidación de la educación universitaria en la Patagonia.

Formado en la Universidad de Buenos Aires durante la década del 70, eligió radicarse en General Roca y participar activamente de las gestiones que permitieron la instalación y el crecimiento de la Universidad del Comahue en la ciudad.

Desde las aulas y también desde la gestión, impulsó proyectos que dejaron una marca duradera en la Fadecs, entre ellos la creación de la carrera de Sociología, el fortalecimiento de la biblioteca Ernesto Sábato y la concreción del Bosque de la Memoria.

Además de ocupar cargos de relevancia institucional, La Sala se convirtió en un docente reconocido por su capacidad para generar debate y reflexión. Sus clases sobre teoría social, metodología y pensamiento crítico formaron a generaciones de estudiantes que hoy recuerdan su pasión por el conocimiento y su compromiso con la educación pública.

Su trayectoria también estuvo atravesada por una activa defensa de los derechos humanos y de la universidad gratuita. Admirado por muchos y discutido por otros, construyó una presencia intelectual que trascendió los ámbitos académicos y lo convirtió en una referencia de la vida cultural y social del Alto Valle. Fanático de los libros y de Deportivo Roca, La Sala deja un legado que excede los cargos que ocupó.