La comunidad académica y universitaria de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) despidió con profundo pesar a la doctora Ángela Lucía Di Tullio, una de las lingüistas más destacadas de la Argentina y referente en el estudio de la gramática y la historia de la lengua española. Su fallecimiento generó múltiples muestras de reconocimiento desde universidades e instituciones vinculadas a la investigación y la enseñanza del lenguaje.

Desde la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue destacaron su trayectoria como docente de carreras de grado y posgrado, además de resaltar “la huella imborrable” que dejó en la institución. En la misma línea, la Secretaría de Bienestar Universitario expresó sus condolencias a familiares, amistades y colegas.

La comunidad universitaria despidió a Ángela Di Tullio, referente de la lingüística argentina.

Di Tullio fue doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el Premio Konex 2006 por su aporte al campo de la lingüística. También integró la Academia Argentina de Letras desde 2008 y presidió la Sociedad Argentina de Lingüística, consolidándose como una de las voces más influyentes del ámbito académico nacional.

A lo largo de su carrera dictó cursos y seminarios en universidades argentinas y extranjeras, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Nápoles, Santiago de Compostela, Lovaina, Montevideo, Valparaíso y Friburgo. Sus investigaciones se enfocaron en la gramática española desde una perspectiva generativa, el español rioplatense y el contacto lingüístico entre el español y el italiano.

La Facultad de Lenguas recordó el legado académico y humano de la profesora.

Además, participó en la elaboración de la Nueva Gramática de la Lengua Española de la Real Academia Española entre 2003 y 2011 y publicó obras de referencia como Manual de gramática del español y Políticas lingüísticas e inmigración: el caso argentino.

Su legado académico, intelectual y humano fue ampliamente reconocido por colegas y estudiantes, quienes destacaron su compromiso con la enseñanza, la investigación y el desarrollo de la lingüística en el país.