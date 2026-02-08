Manejaba borracho, perdió el control de su auto y terminó volcando a metros de la rotonda de ingreso a Choele Choel

Un hombre que manejaba luego de haber ingerido alcohol volcó su vehículo este domingo por la mañana en la Ruta Nacional 250, a la altura de Choele Choel. El incidente puso en riesgo a la gran cantidad de turistas que utilizan esa vía a esta altura del año, pero solamente el conductor involucrado sufrió heridas, y no fueron de consideración.

El siniestro ocurrió minutos después de las 8, en el kilómetro 287, frente al edificio de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro. Hasta allí se dirigió personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel tras ser alertado por un despiste seguido de vuelco.

El conductor relató cómo fue el incidente

El hecho fue protagonizado por un Volkswagen Gol en el que se trasladaba un único ocupante. De acuerdo con el relato del propio conductor, mientras circulaba en sentido Choele Choel–Luis Beltrán perdió el control del automóvil, lo que derivó en el vuelco. El rodado terminó detenido sobre la cinta asfáltica, con las cuatro ruedas hacia arriba, generando una escena de alto riesgo para otros usuarios de la ruta.

Personal de salud del hospital local asistió al hombre en el lugar y constató que no presentaba lesiones, un desenlace que contrastó con la violencia del impacto y que no pasó inadvertido entre los efectivos intervinientes.

Durante la identificación, los policías advirtieron un fuerte olor etílico en el conductor, por lo que se le practicó el test de alcoholemia. El resultado fue positivo y arrojó una graduación de 1,95 gramos por litro de alcohol en sangre.

Ante esta situación, se labró el acta correspondiente y se dispuso la retención preventiva del vehículo, además de las diligencias de rigor previstas para este tipo de infracciones.