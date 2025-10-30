Choele Choel: un nuevo choque en la rotonda, la trampa vial que no termina nunca

Otra vez un choque en la rotonda sin terminar de la ruta Nacional 22, en el kilómetro 997, en Choele Choel. Aunque los conductores salieron ilesos, el susto fue grande y volvió a encender las alarmas sobre el peligro de transitar por un lugar complejo sin ninguna señalización.

El siniestro se produjo minutos antes de las seis de la mañana. Según los primeros peritajes, el choque fue entre un Volkswagen Up que circulaba rumbo al centro de la ciudad y un Toyota Yaris que transitaba por la rotonda con dirección norte. El impacto fue lateral y dejó ambos autos con importantes abolladuras.

Solo por milagro, ninguno de los ocupantes necesitó atención médica, pero el episodio suma otro capítulo a la larga lista de incidentes en ese punto negro de la ruta.

Porque más allá del parte policial, lo que se esconde detrás del choque es una obra inconclusa, mal señalizada y apurada por razones políticas. La polémica rotonda fue inaugurada de forma parcial, con un 40% de los trabajos todavía sin terminar: faltan defensas, la señalización es provisoria y la iluminación apenas cubre algunos sectores.

El proyecto, a cargo de Vialidad Nacional, quedó en el limbo tras los recortes presupuestarios que impuso la famosa motosierra del Estado nacional. Donde debía haber seguridad, quedó una especie de laberinto de tambores plásticos, pretiles sueltos y carteles de obra viejos que confunden más de lo que advierten.

Los vecinos del barrio Las Bardas, a metros del lugar, ya se acostumbraron al sonido de los frenos y los bocinazos. La rotonda está sobre un tramo de la Ruta 22 de alto tránsito, con camiones, colectivos y vehículos particulares cruzándose en plena oscuridad.