Traía arenas para Vaca Muerta y lo chocaron en la interminable rotonda de Choele Choel

Un fuerte choque entre dos camiones volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la Ruta Nacional 22, a la altura de Choele Choel. El siniestro ocurrió minutos antes de las 22:30 frente cuando un Scania que transportaba muebles con destino a Trelew impactó de lleno contra la parte trasera de un semirremolque cargado con arena de fracking para Vaca Muerta. A pesar de la violencia del impacto, no hubo heridos.

El primer camión, un Iveco conducido por un joven de 22 años oriundo de Buenos Aires, frenó bruscamente al llegar al kilómetro 995, en la zona de la rotonda inconclusa. Esa maniobra terminó provocando que el Scania, manejado por un hombre de 42 años de Paso Piedra, lo chocara desde atrás. Ambos choferes rechazaron la asistencia médica y el saldo del accidente se redujo a daños materiales.

La escena obligó al Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel a desplegar tareas de prevención y señalización hasta que las unidades pudieron ser retiradas. La circulación quedó normalizada recién pasada la medianoche.

El hecho volvió a poner bajo la lupa la situación de la rotonda de Choele Choel, una obra frenada por decisión del Estado nacional que desde hace años expone a los conductores a maniobras riesgosas por falta de señalización que genera embudos y frenadas repentinas en la traza más transitadas del Valle Medio, donde los camiones pesados son moneda corriente.