Los senadores nacionales pasarán a cobrar en marzo más de 11 millones de pesos brutos como resultado del acuerdo salarial firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios del Poder Legislativo. El incremento se explica porque las dietas de los legisladores de la Cámara alta están atadas a la paritaria legislativa, que estableció un aumento progresivo acumulado del 12,5% entre diciembre y mayo.

De esta manera, los ingresos de los senadores .-que hasta noviembre rondaban los 10,2 millones de pesos- se elevarán en marzo a unos 11 millones de pesos, mientras que en mayo alcanzarán aproximadamente 11,5 millones.

La actualización se produce luego de que en abril de 2024 los propios legisladores decidieran volver a acoplar sus dietas a los aumentos salariales de los trabajadores del Congreso, una medida que había sido suspendida previamente. La decisión se aprobó a mano alzada en el recinto, lo que generó críticas y cuestionamientos por parte de algunos senadores que expresaron su desacuerdo con el mecanismo.

En contraste, en la Cámara de Diputados los ingresos no se actualizan automáticamente con cada paritaria, ya que los aumentos dependen de una decisión política del presidente del cuerpo, Martín Menem, por lo que las dietas se ubican actualmente cerca de 6 millones de pesos brutos.