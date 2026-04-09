Julieta Corroza durísima contra el pliego de Lucila Crexell: “Se olvidó de Neuquén”

El Senado de la Nación aprobó esta tarde en sesión el pliego de la exlegisladora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. Fue por 45 votos a favor y 26 negativos.

Julieta Corroza, representante de La Neuquinidad, fue durísima en su intervención y, tal como anticipó Rolando Figueroa ayer en medios nacionales, votó en contra del pliego.

“Le pedimos que se oponga a la reforma tributaria en el Senado y votó a favor, eso castigó mucho a la Provincia”, dijo Figueroa ayer en el programa La Nación +.

“En casi 30 años que llevo militando en política, imagínense las cosas que me tocaron compartir. Creemos que este cargo no solo debe cumplir con determinados requisitos. Es una persona que tiene formación (por Crexell), tuvo un punto de partida muy bueno, pero nunca siguió el ejemplo de su abuelo a quien nombró desde una banca en el Senado, una persona que hizo grande a Neuquén”, sostuvo Corroza en su intervención.

Además agregó que “estar sentados acá nos los permitió la gente que nos votó. Nosotros fuimos a una interna en 2013 y perdimos, me tocó hacer campaña para Lucila y Guillermo Pereyra (exsenador). Recorrimos localidades prometiendo que se iba a representar a todos los neuquinos, sabemos que hay que tomar decisiones difíciles, como garantizar gobernabilidad”.

Y allí fue cuando Corroza lanzó: “Ella se olvidó de Neuquén, su carrera la hizo acá, sus doce años de senadora le dieron la oportunidad de ir a una Embajada, pero para eso se requieren valores, lealtad con tu pueblo. Se fue luego a otro partido, votó a favor de un capítulo que afectaba mucho a la Provincia, al circulante, eso fue grave”.

Y sentenció: “Cuando se negocia se hacen cosas para uno. No vamos a acompañar un pliego de una persona que haya votado en contra del bolsillo del trabajador neuquino”.

Intervención completa de Corroza