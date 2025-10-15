AM550 “La Primera”: 13 años al aire, 13 años siendo la voz de Neuquén y Río Negro

Una señal que creció con la región

Desde aquel 2012 hasta hoy, AM550 acompañó cada transformación del Alto Valle, la provincia de Neuquén y la vecina Río Negro. Fue testigo —y protagonista— de momentos clave: el auge de Vaca Muerta, los debates sobre la energía, los cambios sociales, los desafíos políticos y los logros deportivos que marcaron a generaciones.

En cada etapa, la radio supo mantenerse cerca de la gente, combinando información, análisis, música y la calidez de un medio que nunca perdió su esencia.

La emisora nació con el objetivo de darle voz a la región, y hoy puede decir con orgullo que ese propósito se cumple todos los días. Cada mañana, sus estudios en el centro de Neuquén se llenan de ideas, entrevistas, debates y sonidos que retratan la vida cotidiana de la Patagonia.

Periodismo con identidad local

En tiempos en que los grandes medios nacionales marcan agenda desde Buenos Aires, AM550 “La Primera” eligió un camino distinto: mirar hacia adentro, hacia lo que pasa en las calles, los barrios, las rutas y los pueblos del sur argentino.

Con un equipo de periodistas, productores, técnicos y locutores comprometidos con la verdad y la cercanía, la emisora se transformó en una fuente confiable de información y análisis, con una impronta que prioriza la pluralidad y el respeto por la audiencia.

Programas como "La primera mañana", “La segunda mañana”, “Tardes de Primera” “Entretiempo”, “Grito Sagrado" “La noche cae” “Entre espuelas y guitarras" y las coberturas especiales de Mejor Informado, entre muchos otros, marcaron una forma distinta de comunicar: con profesionalismo, pasión y una profunda conexión con el territorio.

Una radio que se transformó en multimedio

La historia de AM550 también es la historia del crecimiento de Prima Multimedios, el grupo comunicacional que integra junto a mejorinformado.com, Mitre Patagonia (FM 90.7) , canal 24/7 de noticias y otros espacios periodísticos.

Su integración con el portal mejorinformado.com fortaleció un ecosistema donde la información circula en todos los formatos: audio, video, texto y redes. Ese salto tecnológico fue clave para mantener vigente una propuesta que sigue creciendo sin perder sus raíces.

Una radio con alma Neuquina

Treinta y seis mil quinientas horas de transmisión continua después, AM550 “La Primera” sigue siendo mucho más que una frecuencia: es un punto de encuentro.

En cada emisión se escucha la voz de los trabajadores, los docentes, los productores rurales, los empresarios, los jóvenes, los vecinos del interior. La radio es ese espacio donde todos tienen algo que decir, y donde el aire se convierte en comunidad.

En un contexto donde la inmediatez digital muchas veces relega la reflexión, AM550 mantiene una premisa que la distingue: informar con responsabilidad, investigar con rigor y escuchar a quienes muchas veces no tienen micrófono.

13 años después, más vigente que nunca

Hoy, 15 de octubre de 2025, AM550 celebra 13 años al aire.

Y no son solo años: son historias, voces, debates, afectos, recuerdos y miles de oyentes que la eligen todos los días.

Son los operadores que encienden el transmisor al amanecer, los movileros que recorren la ciudad bajo la lluvia, los productores que buscan una entrevista, los periodistas que chequean una noticia hasta el último dato, y los oyentes que llaman para opinar o simplemente saludar.

Trece años de trabajo sostenido, independencia periodística y compromiso con Neuquén.

Trece años de construir una radio que pertenece a la gente, a la región, a quienes creen que comunicar también es servir.

También en esta celebración recordamos a quienes en estos trece años formaron parte de la radio, quienes aportaron su profesionalismo y su compromiso. A ellos, nuestro agradecimiento.

El futuro en el aire

El desafío que viene es seguir creciendo sin perder la cercanía.

La nueva etapa de AM550 apuesta a más contenidos digitales, transmisiones conjuntas con su portal mejorinformado.com, y nuevas voces que representen la diversidad de la Patagonia.

Porque, como en 2012, la esencia sigue siendo la misma: ser la primera en contar, en escuchar y en acompañar.

Feliz cumpleaños, AM550 “La Primera"

Trece años de aire, trece años de compromiso, trece años de ser parte de la vida neuquina.