Más negocios y mayor visibilidad: el saldo positivo de Neuquén en la Expo Rural

En la Expo Rural de Palermo, Neuquén exhibió el potencial de sus principales cadenas productivas. Además de la destacada participación de la acuicultura se entregaron más de 1200 kilos de frutas frescas, acercando al público los sabores de las chacras neuquinas; hubo charlas y actividades de recursos hídricos, termas y ambiente junto a artesanías neuquinas y turismo.

En una parte del stand hubo una amplia representación de alimentos y bebidas elaborados en distintas localidades del territorio provincial, con 17 emprendimientos y empresas neuquinas que formaron parte del espacio comercial del stand institucional de Neuquén en la 138° Exposición Rural de Palermo, donde exhibieron y comercializaron productos que reflejan la diversidad, calidad e identidad productiva de la provincia.

La propuesta reunió a emprendimientos de diferentes regiones, con una oferta que incluyó aceites de oliva extra virgen, blends de té y yerba mate, chocolates, alfajores, dulces, conservas, mermeladas, productos libres de gluten, condimentos, mostazas, vinos, destilados, miel, trucha patagónica y carnes regionales, entre otros alimentos con valor agregado.

La participación en la muestra constituye una oportunidad para fortalecer la promoción comercial de las pymes neuquinas, ampliar mercados y acercar al público de todo el país productos que combinan materias primas de excelencia, procesos artesanales e innovación.

Entre los expositores estuvieron Olivares del Neuquén, de Añelo, productor de aceite de oliva virgen extra premium; Praderas Neuquinas, de Centenario, dedicada a la producción de aceites de oliva varietales y recientemente distinguida con el premio a la Mejor Miel de Argentina; Amar Té Patagonia Blend, Huinca y Té & Compañía, con una variada propuesta de blends de té y yerba mate elaborados en San Martín de los Andes y Neuquén capital.

También participaron Istmo HUENI, de Villa la Angostura, con mermeladas artesanales agroecológicas y libres de gluten; Mamusia, histórica empresa de San Martín de los Andes con más de cinco décadas elaborando chocolates, alfajores y dulces; Huerquén, de Moquehue, con licores, conservas y productos elaborados a partir del piñón; Séptimo Becu, con conservas elaboradas con fruta agroecológica; Celi Deli, con panificados y alfajores sin gluten; y El Bocado, especializado en garrapiñadas y snacks artesanales.

La gastronomía regional también estuvo representada por Patagonia Cocina, con condimentos elaborados a base de hongos y risottos; Arytza, de Neuquén capital, que produce mostazas, mayonesas, salsas y especias bajo certificación orgánica; Bodega Aicardi, de San Patricio del Chañar, con sus vinos varietales; y Zorro Colorado, destilería neuquina reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus gines.

La producción acuícola y ganadera provincial también tuvieron un lugar destacado con Salmon Trout, empresa de Piedra del Águila dedicada al desarrollo de la cadena de valor de la trucha patagónica, y CORDECC, empresa con participación estatal de Chos Malal, que desde el 21 al 24 de julio ofrece al público cortes trozados de chivito y cordero, una incorporación que amplía las posibilidades de comercialización y acerca estos productos regionales a los consumidores. Además, la empresa IDRIS Patagonia, que opera la planta de procesamiento de pescado con tecnología de última generación, obtuvo el premio Clarín de Innovación en Agroindustria.





