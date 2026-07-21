Más de 150 chicos de todo el país hicieron la Promesa Ambiental en el stand de Neuquén en la Exposición Rural de Palermo

En plena temporada de vacaciones de invierno, miles de familias recorren la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo. Entre los espacios más visitados por grandes y chicos se encuentra el stand institucional de la provincia del Neuquén, donde más de 150 niños de distintas provincias argentinas realizaron la Promesa Ambiental, una iniciativa educativa que promueve el respeto y el cuidado del entorno natural.

Así, el stand de la Provincia fue testigo de uno de los momentos más emotivos de las jornadas. Mientras los más pequeños participan de juegos, recorridos y experiencias interactivas, también encuentran un espacio para reflexionar sobre la importancia de proteger la flora, la fauna y los recursos naturales para las futuras generaciones.

Una propuesta educativa que trasciende fronteras

La Promesa Ambiental nació en Neuquén como parte de una política pública orientada a fortalecer la educación ambiental desde la infancia. Con el paso de los años, la iniciativa alcanzó a miles de estudiantes en diferentes localidades de la provincia y hoy comienza a proyectarse a nivel nacional.

El stand de la provincia de Neuquén en la 138° Exposición Rural de Palermo - Foto: Neuquén Informa

En la Rural de Palermo, la propuesta permitió que niños de distintas regiones del país compartieran una experiencia común vinculada al cuidado del ambiente. Acompañados por sus familias y docentes, los alumnos asumieron de manera simbólica el compromiso de adoptar hábitos responsables y convertirse en promotores del respeto por la naturaleza.

La actividad fue impulsada por la dirección general de Educación Ambiental de la subsecretaría de Cambio Climático, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén.

Vacaciones con aprendizaje y participación

Además de constituirse como una salida recreativa para las familias durante el receso invernal, la Exposición Rural se transformó en una oportunidad para acercar contenidos educativos a niños y adolescentes.

En el espacio neuquino, los visitantes pudieron participar de charlas, propuestas lúdicas y actividades de concientización. Una de las más convocantes fue el mapeo de la flora y fauna nativa de la provincia, que permitió conocer las especies características de cada región y comprender la importancia de preservar los ecosistemas.

La experiencia despertó el interés de chicos y grandes, que aprovecharon la visita para conocer más sobre la biodiversidad neuquina y las acciones que se desarrollan para protegerla.

El valor de formar ciudadanos comprometidos

Especialistas en educación ambiental destacan que las experiencias vivenciales tienen un fuerte impacto en la construcción de valores y conductas responsables. En ese sentido, la Promesa Ambiental busca fortalecer la participación ciudadana desde la infancia y promover una mirada más consciente sobre la relación entre las personas y el ambiente.

Las familias que participaron de la actividad valoraron la posibilidad de que sus hijos se involucren en acciones concretas de sensibilización y destacaron la importancia de generar estos espacios en ámbitos masivos y accesibles.

La propuesta también permitió difundir el patrimonio natural de Neuquén y despertar la curiosidad de muchos visitantes por conocer sus paisajes, áreas protegidas y destinos turísticos.