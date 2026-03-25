La ciudad de Neuquén fue escenario de una multitudinaria marcha este 24 de marzo, en el marco de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina, ocurrido en 1976.

La convocatoria comenzó alrededor de las 19.30 en el monumento a San Martín. Desde allí, la movilización avanzó por la Avenida Argentina hasta la zona de Mosconi y luego regresó al punto de inicio.

Según pudo observarse, la marcha ocupó varias cuadras y contó con la participación de miles de personas.

Participación de organismos y vecinos

La jornada estuvo encabezada por organismos de Derechos Humanos, junto a organizaciones sociales, políticas y culturales. También participaron vecinos y vecinas de distintas edades, con una fuerte presencia de familias y jóvenes.

Durante la movilización se pudieron ver pancartas y consignas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, en referencia a los desaparecidos durante la última dictadura militar.

Las actividades no se limitaron a Neuquén. En distintas ciudades de Argentina se realizaron marchas y actos conmemorativos en el mismo horario, en una jornada de alcance nacional.

Intervenciones artísticas y homenajes

Uno de los aspectos destacados de la movilización fue la presencia de intervenciones artísticas a lo largo del recorrido.

Grupos de teatro y expresiones culturales realizaron representaciones en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, con foco en los desaparecidos de la región patagónica.

Estas actividades acompañaron la marcha y reforzaron el carácter conmemorativo de la jornada.

Acto central y cierre

El acto principal estaba previsto en el monumento a San Martín, donde se esperaban declaraciones de referentes de organismos de Derechos Humanos y organizaciones convocantes.

El cierre de la jornada se centró en la lectura de documentos y mensajes alusivos a la fecha, en un contexto marcado por la memoria histórica.