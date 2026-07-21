Neuquén acerca la tecnología a los jóvenes: 2.500 estudiantes participaron de Generación Tecnológica

La Municipalidad de Neuquén lleva adelante con gran éxito el dispositivo Generación Tecnológica, con la participación de 2.500 estudiantes de las escuelas secundarias durante este primer cuatrimestre de este año.

Esta iniciativa busca acercar a los jóvenes a la innovación, a la tecnología y la economía del conocimiento a través de recorridos por el Polo Científico Tecnológico y la interacción con diferentes herramientas digitales. La propuesta está destinada a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias públicas y privadas. Y la agenda de visitas se encuentra completa hasta fin de año.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la propuesta comenzó el año pasado, a partir de la puesta en funcionamiento del Polo Científico Tecnológico, con el objetivo de generar un espacio de acercamiento y vinculación entre los jóvenes y la tecnología.

La iniciativa del municipio busca acercar a los jóvenes a la innovación y la economía del conocimiento a través de experiencias interactivas en el Polo Científico Tecnológico, explicó Luciana De Giovanetti.

“Este dispositivo tiene como finalidad el acercamiento y la vinculación de los jóvenes estudiantes de la ciudad con la tecnología en el Polo”, señaló.

Las visitas se realizan de lunes a viernes, durante los turnos mañana y tarde. En cada recorrido, los estudiantes conocen las instalaciones, los objetivos del Polo y la importancia de acercarse a las nuevas tecnologías.

Además, este año se incorporaron nuevas herramientas digitales para que los jóvenes puedan interactuar y experimentar con la tecnología. Entre ellas se encuentran los lentes de realidad virtual, las tablets interactivas y los lápices de impresión 3D.

“Es un dispositivo en el que tenemos una demanda permanente. Este año comenzamos con una agenda completa”, afirmó De Giovanetti.

La funcionaria destacó que la propuesta está dirigida especialmente a estudiantes de los últimos años de la secundaria porque busca acompañarlos en el proceso de definición de sus futuros estudios y acercarlos a las distintas posibilidades vinculadas con la innovación y la tecnología.

“Como todos los dispositivos, los ponemos a disposición de los equipos directivos de las escuelas públicas y privadas. Son ellos quienes, en función de la planificación de determinadas materias, nos convocan”, explicó.

Asimismo, resaltó el acompañamiento del municipio para garantizar el traslado de los estudiantes y docentes hasta el Polo Científico Tecnológico, donde son recibidos y luego trasladados nuevamente a sus instituciones educativas.

“Estamos sumamente contentos. Se sigue fortaleciendo y, por supuesto, tenemos pedidos y demandas no solamente de la ciudad de Neuquén. Lo que estamos haciendo es fortalecer a nuestra juventud, que es una de nuestras responsabilidades como gobierno local. Seguramente, en algún momento, lo vamos a disponer también para estudiantes de otras localidades”, aseguró.

De Giovanetti adelantó que, durante el segundo cuatrimestre, a partir de agosto, se sumarán visitas especiales destinadas a estudiantes de los primeros años de la Universidad Nacional del Comahue, especialmente a quienes cursen carreras vinculadas con la innovación y la tecnología.

“Comenzó como un acercamiento de los jóvenes a la economía del conocimiento. Hoy ya podemos decir que está consolidado como un espacio de acercamiento de los jóvenes a la innovación y la tecnología. Potenciar y fortalecer a la juventud es una política pública, y poner estas herramientas a su disposición es sumamente importante”, concluyó la funcionaria.