GNL en Neuquén: Plottier suma su apoyo al acuerdo con YPF que promete millonarias obras y empleo

La Municipalidad de Plottier se sumó al amplio respaldo territorial que recibió el proyecto de ley para homologar el acuerdo entre la Provincia del Neuquén e YPF destinado a impulsar la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL). La iniciativa, que este miércoles 24 de junio es tratada en la Legislatura provincial, cuenta con el acompañamiento de más de 50 municipios y comisiones de fomento de toda la provincia de Neuquén.

La adhesión de Plottier se da en un contexto en el que el desarrollo de Vaca Muerta aparece como una de las principales apuestas económicas de Neuquén para las próximas décadas. Desde el Ejecutivo plottiense destacaron que el proyecto puede generar empleo, potenciar la actividad de las empresas locales y fortalecer el crecimiento de las comunidades vinculadas a la cadena energética.

Cómo impactará el proyecto de GNL en Neuquén

El acuerdo entre la Provincia e YPF busca desarrollar cinco áreas no convencionales de la Cuenca Neuquina para abastecer una futura industria exportadora de GNL. El gas extraído en Vaca Muerta será procesado y enviado por barcos a mercados internacionales, principalmente de Asia, donde la demanda energética continúa creciendo.

Según las estimaciones oficiales, la inversión inicial superará los 20.000 millones de dólares y podría alcanzar los 25.000 millones durante el desarrollo integral del proyecto. Se trata de una de las apuestas energéticas más importantes de la historia de la provincia de Neuquén.

Bajo la gestión de Rolando Figueroa, el Gobierno sostiene que el esquema permitirá incrementar las regalías hidrocarburíferas y fortalecer los ingresos públicos..

El bono de infraestructura que podría transformarse en obras para las ciudades

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es el compromiso asumido por YPF de aportar un Bono de Infraestructura de 175 millones de dólares. Esos recursos estarán destinados al financiamiento de obras vinculadas al crecimiento de la actividad económica y energética. En la práctica, podrían traducirse en mejoras urbanas, ampliación de servicios, obras viales, redes de agua y saneamiento, infraestructura comunitaria y proyectos estratégicos para distintas localidades neuquinas.

Para ciudades en expansión como Plottier, donde el crecimiento poblacional exige nuevas inversiones en servicios básicos, estos fondos representan una oportunidad para acelerar obras que hoy demandan importantes recursos municipales y provinciales.

Qué beneficios podría tener Plottier

La ubicación estratégica de Plottier dentro del corredor productivo del Alto Valle la convierte en una de las ciudades con potencial para captar parte del derrame económico generado por el desarrollo del GNL. La actividad podría impulsar la demanda de servicios, transporte, logística, construcción, hotelería, gastronomía y comercio.

Además, las PyMEs locales podrían incorporarse a la cadena de proveedores vinculada a la industria energética. El crecimiento de la actividad también podría generar nuevas oportunidades laborales tanto para trabajadores especializados como para sectores de servicios asociados al movimiento económico que genera Vaca Muerta.

Un respaldo que atraviesa toda la provincia

Junto a Plottier, acompañaron la iniciativa municipios de distintos puntos de Neuquén, entre ellos Neuquén capital, Centenario, Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. El apoyo de los gobiernos municipales refleja la expectativa de que el proyecto genere recursos adicionales para la provincia y permita financiar obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.