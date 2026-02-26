Este jueves se firmaron dos contratos para ejecutar obras estratégicas en el sistema de saneamiento de la ciudad de Neuquén. El acto fue encabezado por la ministra Leticia Esteves, el secretario Hipólito Salvatori y el presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Gustavo Hernández.

Para la ejecución de la obra denominada “Refuncionalización de los pozos de bombeo N° 4 y N° 8”, se firmó contrato con la empresa 360 Construcciones SRL, por un monto de 984.056.443 pesos, financiados íntegramente por el gobierno provincial. El plazo de ejecución de los trabajos será de 270 días.

El objetivo de la intervención es alivianar la cuenca sanitaria del oeste de la ciudad, mediante la optimización de dos pozos de bombeo existentes. La obra permitirá derivar los líquidos cloacales hacia una nueva cañería de mayor diámetro, mejorando significativamente la capacidad de conducción del sistema.

Con el inicio de estos trabajos, son tres los frentes de obra en simultáneo que se ejecutan actualmente en la ciudad de Neuquén vinculados al saneamiento. A esta intervención se suma la obra en ejecución sobre calle Copahue, entre Avenida Olascoaga y Río Negro, donde se avanza en el recambio del colector central para aumentar la capacidad de transporte de los efluentes.

Estas acciones se complementan con la puesta en valor de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Tronador, la más importante de la capital, que trata aproximadamente el 80% de los efluentes cloacales de la ciudad.

Además, se firmó un contrato por cerca de 51 millones de pesos para elaborar, en 120 días, el proyecto ejecutivo de un nuevo colector sobre calle Saavedra, que reemplazará infraestructura existente y permitirá mejorar la evacuación de líquidos cloacales y acompañar futuras expansiones urbanas.

La ministra Esteves subrayó que

“esta obra salda una deuda histórica que teníamos en la ciudad de Neuquén, que demuestra el compromiso de esta gestión de gobierno. Estamos trabajando con el EPAS no solo en el interior de la provincia, sino también en Neuquén capital, con obras que evitan problemas ambientales y mejoran la vida de los vecinos”.

El secretario Salvatori destacó: “Estamos haciendo trabajos integrales en la gestión del agua. En este caso, un ente público, que hace obras en una de las ciudades más pujantes de la Argentina. Además de proyectar y planificar, estamos buscando soluciones concretas para llevar al vecino día a día”.

Finalmente, el presidente de EPAS manifestó: