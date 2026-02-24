La Municipalidad de Neuquén ya inició la obra de instalación de la red cloacal en los sectores Peumayén y Nueva Jerusalén, ubicados en el barrio Cuenca XV, en el oeste de la ciudad. Se trata de obra clave que beneficia de manera directa a 410 familias que residen en la zona desde hace más de dos décadas.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, recorrió el inicio de los trabajos y destacó la importancia del proyecto. “Son sectores donde las familias viven desde hace más de 20 años y que en reiteradas oportunidades estuvieron incluidos en planes de regularización, durante la gestión provincial anterior, que quedaron inconclusos”, señaló.

Además explicó que el municipio pudo avanzar con estas obras tras la firma de convenios de colaboración entre la Municipalidad y el gobierno provincial, ya que son sectores que pertenecen al Estado Provincial.

Las intervenciones implican una inversión que supera los 1.700 millones de pesos y el plazo estimado de ejecución es de 180 días. “Las tareas comienzan con los visados pluviales y contemplan la ejecución de más de 5.000 metros lineales de cañería de 160 milímetros de PVC y la instalación de 60 cámaras de hormigón”, agregó Zapata.

Otras intervenciones que se realizarán

Además de la instalación de la red cloacal, se realizarán las conexiones domiciliarias hasta la línea municipal. Esto permitirá avanzar posteriormente con el plan de asfaltado previsto para el sector. “Jerusalén ya cuenta con los servicios de luz, agua y gas; faltaba la red cloacal para completar la infraestructura básica”, explicó.

En el sector Peumayén, en tanto, ya se ejecutaron las obras de agua potable y energía eléctrica. Con el inicio de la red cloacal se dará un paso clave para consolidar el barrio y mejorar las condiciones sanitarias de sus habitantes.

Por último, adelantó que el convenio incluye intervenciones de gas en los sectores 2 y 7 de Mayo y asfaltado en Peumayén y Nueva Jerusalén.

Más obras en los barrios

En cuanto al avance de otras obras en asentamientos, en Auca Mahuida se realiza el empalme de la red cloacal: la red interna ya fue finalizada y actualmente se trabaja en la conexión externa, que presenta complejidad técnica debido a que se encuentra a 700 metros de distancia.

En el sector La Familia, por otro lado, ya están concluidas las obras de cloacas, agua y gas, y se registra un 80% de avance en los trabajos de cordón cuneta.