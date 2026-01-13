El estado del Pasaje Alsina, a la altura de su cruce con la calle Juan Domingo Perón en la ciudad de Centenario, sigue siendo un problema persistente debido a las constantes filtraciones de agua y desechos cloacales. La acumulación de estos líquidos genera un ambiente propenso a la formación de barro espeso, dificultando el tránsito vehicular en la zona. Los conductores se encuentran con el inconveniente de que sus vehículos quedan atrapados en este terreno anegado.

De acuerdo con testimonios de los vecinos a Centenario Digital, al menos una vez a la semana se reporta un nuevo incidente en el que un automóvil se ve inmovilizado en el barro. Este lunes, por ejemplo, una camioneta Fiat Fiorino, perteneciente a una empresa de internet local, fue una de las víctimas de esta problemática. La situación no es nueva, ya que varios conductores han experimentado la misma suerte en los últimos meses.

En respuesta a la emergencia, los inspectores municipales actuaron rápidamente, como lo hicieron la semana pasada cuando un camión Volkswagen quedó también atrapado en la misma zona. En esta ocasión, debido a la complejidad del rescate, se requirió la intervención de personal de Defensa Civil, que con un vehículo especializado logró retirar la camioneta atascada, evidenciando una vez más la necesidad de soluciones urgentes en el lugar.