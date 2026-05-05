La diputada María Cecilia Papa (Democracia Neuquén) presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley para crear un Sistema de Atención de Emergencias Coordinadas con un único número gratuito, activo las 24 horas. La iniciativa apunta a reducir tiempos de respuesta y alinearse con modelos ya implementados en ciudades de todo el mundo.

Un solo número para todas las emergencias: el 911 como estándar internacional

Con el objetivo de simplificar el acceso a la ayuda en situaciones críticas, la diputada María Cecilia Papa (Democracia Neuquén) propone la creación de un Sistema de Atención de Emergencias Coordinadas que funcione a través del número único 911. El servicio estará disponible las 24 horas, los 365 días del año, y concentrará los pedidos de auxilio vinculados a seguridad, salud, bomberos y protección civil.

La iniciativa se apoya en experiencias exitosas a nivel global: en numerosas ciudades de Estados Unidos y Europa, el uso de un número único de emergencias permitió mejorar la eficiencia en la respuesta y reducir errores en momentos clave. En Argentina, el modelo también cuenta con respaldo normativo a través de la Ley Nacional 25.367, que promueve la implementación del 911 como línea centralizada.

Simpleza, ante lo urgente: el problema de contar con múltiples números

Actualmente, la coexistencia de líneas como el 100 (bomberos), 101 (policía), 103 (defensa civil) y 107 (emergencias médicas) puede generar confusión y demoras. Según argumenta la legisladora, esta fragmentación impacta directamente en la rapidez de la asistencia.

El proyecto plantea que la unificación en el 911 no solo facilita la recordación del número por parte de la ciudadanía, sino que además permite optimizar la coordinación entre organismos y acelerar la llegada de ayuda en situaciones donde cada minuto cuenta.

Tecnología, geolocalización y atención bilingüe

La propuesta incorpora estándares tecnológicos y de calidad en la atención. Entre los principales puntos, se establece que el sistema deberá contar con georreferenciación automática, lo que permitirá ubicar en tiempo real a quien realiza el llamado, con colaboración de las empresas de telecomunicaciones.

Además, se prevé atención bilingüe —en castellano y al menos otro idioma—, seguimiento integral de cada incidente desde su inicio hasta su cierre, y un estricto régimen de protección de datos personales para garantizar la confidencialidad de los usuarios.

Un centro de comando integrado y sin fragmentación

El proyecto también busca fortalecer institucionalmente a la actual Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (ley 3420), que sería la autoridad de aplicación del sistema.

En ese marco, se propone la creación de un Centro de Atención y Despacho con áreas de coordinación sectorial integradas, eliminando la actual dispersión entre organismos y permitiendo una gestión más eficiente de los recursos ante cada emergencia.

Buscan sancionar a los autores de llamadas falsas

Otro de los aspectos contemplados es la incorporación de sanciones para quienes realicen llamadas maliciosas o falsas al sistema. Según se detalla, este tipo de acciones no solo entorpece el funcionamiento del servicio, sino que también pone en riesgo la atención de emergencias reales al desviar recursos críticos.

Como en otras ciudades del mundo

La iniciativa, identificada como proyecto de ley 18.303, ingresó por Mesa de Entradas el pasado 29 de abril de 2026 y comenzará su tratamiento en la Legislatura de la provincia del Neuquén. Su aprobación implicaría un cambio estructural en la forma en que se gestionan las emergencias, con un modelo alineado a las principales ciudades del mundo.