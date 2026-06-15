En Neuquén, buscan que se entone completo el Trabun Mapu en el Himno Provincial

En el día en que Neuquén celebra el 71° aniversario de su provincialización, el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que promueve la entonación de la versión completa del Trabun Mapu en el Himno Provincial.

La decisión reafirma la identidad neuquina y pone en valor una de las obras más representativas del patrimonio cultural neuquino.

Establece que, además de la versión oficial actualmente utilizada en actos escolares y oficiales -integrada por las dos primeras estrofas y el estribillo-, se entonará la composición completa en la apertura del período legislativo cada 1 de marzo, en los aniversarios de las localidades y en aquellos actos oficiales que así lo dispongan las autoridades provinciales.

Con la nueva reglamentación, el Ejecutivo busca recuperar la obra tal como fue concebida originalmente por Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel, dos referentes fundamentales de la cultura neuquina.

Figueroa destacó el legado cultural de Berbel y el profundo significado que encierra la canción para los neuquinos. "En la segunda parte del Neuquén Trabun Mapu nos habla de lo valioso que es Neuquén para el país y de la capacidad que tenemos los neuquinos para sobreponernos a las dificultades”, expresó.

“Es la parte más rica de la canción porque habla de lo que hacemos y somos los neuquinos. Nos dice que desde el Lanín se puede ver por vez primera la piel de hombres distintos que terminan formando una nueva piel. Esa nueva piel es la neuquinidad y es la que tenemos que defender entre todos”, afirmó.

Entre los fundamentos del decreto se destaca que la letra y la música de Trabun Mapu “enaltecen el sentimiento de neuquinidad que atraviesa a nuestra gente” y que, en celebraciones cargadas de simbolismo para la comunidad, resulta necesario “honrar la obra completa, tal como la concibieron Osvaldo Arabarco y Marcelo Berbel, y repetirla con orgullo y emoción”.

Cada 15 de junio se conmemora la sanción de la Ley Nacional 14.408 de 1955, mediante la cual el entonces Territorio Nacional del Neuquén obtuvo el rango de provincia y comenzó un proceso de consolidación institucional que continuó con la Convención Constituyente de 1957 y la sanción de la primera Constitución provincial.

A 71 años de aquel hecho fundacional, la incorporación de la obra completa fortalece los valores de pertenencia, integración y unidad que dieron origen a la identidad neuquina.

La norma también invita a los municipios de primera categoría a adherir a la iniciativa, con el objetivo de fortalecer su aplicación en todo el territorio provincial.