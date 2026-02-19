Murió Perla Consoli, la militante que le pidió a Perón la provincialización de Neuquén y quedó en la historia

La historia política de Neuquén perdió a una de sus protagonistas más emblemáticas. A los 96 años falleció Perla Lina Consoli, militante peronista, referente social y una de las mujeres que integró la histórica comitiva que viajó a Buenos Aires en 1955 para pedirle a Juan Domingo Perón la provincialización del territorio neuquino.

Con su muerte se va también la última sobreviviente de aquel grupo de jóvenes que, tras más de 24 horas de viaje en tren, llegó a la Casa Rosada con 25 mil firmas para reclamar autonomía política para Neuquén, que por entonces aún era territorio nacional y no podía elegir a sus autoridades.

Perla Consoli nació en 1929 en Médanos y se crió en Neuquén, donde estudió en la Escuela N° 2 de la capital. Desde muy joven combinó el trabajo en la empresa familiar, Consoli SA, con la militancia política en Centenario y en toda la provincia. En su casa se respiraba política y peronismo: su padre, inmigrante europeo, había abrazado esa doctrina con convicción.

Tenía apenas 23 años cuando integró la delegación neuquina que fue recibida por Perón en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Aquel encuentro la marcaría para siempre.

El presidente los saludó uno por uno, escuchó el reclamo por la provincialización y prometió avanzar con el proyecto. “Estoy muy orgulloso de ustedes por haber viajado tanto para hacer este reclamo que es justo”, les dijo. Meses después, el Congreso sancionó la ley que convirtió a Neuquén en provincia.

Para Consoli, aquel viaje fue un punto de inflexión. “En Neuquén faltaba de todo: no había luz, agua, gas ni cloacas. Necesitábamos un gobierno propio”, recordaría años más tarde sobre las razones que impulsaron la histórica petición.

Pionera del peronismo y del MPN

La vida política de Perla no se detuvo en ese episodio. En Centenario integró cooperadoras, comisiones comunitarias y organizaciones sociales. Junto a su hermana Nora impulsó la rama femenina del peronismo local y mantuvo vínculos con las familias fundadoras de la política neuquina, entre ellas los Sapag.

Fue Primera Electora en la primera elección del Movimiento Popular Neuquino en 1962 y una de las figuras que participaron de las reuniones iniciales que dieron origen al partido, algunas de ellas realizadas en la casa de su familia a fines de los años 50.

Su compromiso también se extendió al ámbito comunitario: participó en la cooperadora del hospital local, en instituciones sociales y en el Club Centenario, fundado por su padre.

Testigo de una época

Con el paso de los años, Consoli se convirtió en una de las últimas testigos vivas de la lucha por la provincialización. Durante décadas mantuvo viva la memoria de aquel viaje a Buenos Aires y del encuentro con Perón, al que recordaba con emoción.

La foto que se tomó con Perón, contaba, fue destruida por su familia tras el golpe de Estado de 1955 por temor a represalias, una pérdida que siempre lamentó. Sin embargo, su recuerdo del momento histórico nunca se borró.

Consoli dejó una huella en la historia del peronismo patagónico y en la memoria institucional de Neuquén.