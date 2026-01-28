La cantante y productora artística Natty Noemy, quien se radicó hace años en Neuquén, lanzó recientemente una versión del himno provincial de Neuquén Trabun Mapu al ritmo de la cumbia. La reinterpretación busca rendir homenaje a la provincia en el marco de su 119º aniversario, según la artista: “Mi pasión y amor dedicado a toda su gente”, señaló.

El himno de Neuquén, creado en 1989 por Osvaldo Arabarco (letra) y Marcelo Berbel (música), es un símbolo de identidad provincial que ha sido interpretado y reversionado por diversos artistas a lo largo de los años. Sin embargo, la versión cumbiera de Noemy generó una ola de comentarios y debate entre quienes consideran el himno un patrimonio cultural.

Repercusiones en la provincia

Marité Berbel, hija del histórico compositor Marcelo Berbel, se pronunció sobre la reinterpretación: “A mí me parece bárbaro que se interprete en todos los ritmos. Mi papá no tenía prejuicios en cuanto a los ritmos que interpretan. Él era muy abierto a que sus músicas las cantaran rockeros, gente que hace cumbia o lo que fuese”, afirmó.

A pesar de la polémica, la versión de Natty Noemy se suma a una tradición de reversiones del himno que buscan acercar la obra a distintas generaciones y estilos musicales, consolidando Neuquén Trabun Mapu como un símbolo flexible de identidad y orgullo provincial.

Mira la nueva versión del himno de Neuquén: