Neuquén celebró el 210° aniversario de la Independencia con un multitudinario desfile y foco en la autonomía provincial

Miles de vecinos participaron este 9 de julio del desfile oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, realizado sobre la calle Mitre de la ciudad de Neuquén. El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto al intendente Mariano Gaido, en una jornada que reunió a autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones civiles y veteranos de Malvinas.

La celebración fue organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén (BPN), la Fundación BPN, la Municipalidad de Neuquén, el Ejército Argentino, la Policía del Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y los centros de Veteranos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas.

Además de Figueroa y Gaido, participaron la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset; los ministros Martín Regueiro, Jorge Tobares, Leticia Esteves y Josefina Codermatz; la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero; la senadora nacional Julieta Corroza y la diputada nacional Karina Maureira, entre otras autoridades.

Con un multitudinario desfile, se celebró en Neuquén el Día de la Independencia Nacional.

Ousset: "Neuquén hoy es el motor del crecimiento del país"

Tras el acto oficial, el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, destacó el significado de la fecha patria y el momento que atraviesa la provincia.

"Es una fecha importante para el país y para Neuquén en particular, en estos tiempos donde nuestra provincia tiene un protagonismo especial por todo lo que genera y produce", afirmó.

El funcionario sostuvo que el crecimiento provincial está directamente relacionado con el futuro del país.

"Nuestra provincia hoy es el motor del crecimiento de nuestro país. Como siempre decimos, si a Neuquén le va bien, al país también le va a ir bien", aseguró.

Además, remarcó que la autonomía, el federalismo y la posibilidad de administrar los recursos propios permiten planificar obras e inversiones estratégicas para el desarrollo neuquino.

María Pasqualini: "La independencia se construye todos los días"

Durante la cobertura de Prima Multimedios, la secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, señaló que el significado de la independencia continúa vigente.

"La construcción de la independencia no finalizó aquel 9 de julio de 1816. Se construye todos los días."

La funcionaria destacó que el crecimiento permanente de la capital provincial es posible gracias al compromiso de sus habitantes.

"Nuestra ciudad crece todos los días porque tiene neuquinos con esperanza, con empuje y con ganas."

También celebró el regreso del tradicional desfile sobre la calle Mitre, convertido nuevamente en uno de los principales espacios de encuentro para las familias neuquinas.

Una ciudad de fiesta, pese a la emergencia por el incendio

La jornada estuvo marcada por un fuerte acompañamiento del público y condiciones climáticas favorables, aunque también coincidió con el importante incendio registrado en un comercio de la ciudad.

Ousset explicó que el Gobierno provincial mantuvo desplegado el operativo de emergencia y que varias dotaciones de Bomberos fueron relevadas de participar del desfile para concentrarse en el combate del fuego.

El funcionario destacó el trabajo de los equipos de emergencia y consideró que era una oportunidad para reconocer públicamente su labor.

Balance positivo de la organización

La presidenta de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, Marlene Velázquez, realizó un balance positivo de la organización del evento.

"Estamos muy felices por la gran cantidad de vecinos y vecinas que participaron con sus banderas y su espíritu de festejo."

También agradeció el acompañamiento de las familias que colmaron la calle Mitre y destacó el clima festivo que acompañó toda la jornada.

Neuquén reafirmó su protagonismo en una fecha histórica

Durante los discursos y declaraciones posteriores al acto, el concepto de independencia fue asociado no sólo al hecho histórico de 1816, sino también a la capacidad de la provincia para fortalecer su autonomía institucional, administrar sus recursos y consolidarse como uno de los principales motores económicos de la Argentina.

Las autoridades coincidieron en que el desarrollo de Vaca Muerta, las inversiones en infraestructura y la planificación provincial permiten proyectar un futuro con mayor crecimiento para Neuquén y con impacto en el conjunto del país.