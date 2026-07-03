Neuquén volverá a vestirse de celeste y blanco para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia. El próximo 9 de julio, desde las 14:30, el Gobierno de la Provincia y la Fundación BPN realizarán el acto central y el tradicional desfile cívico militar sobre la avenida Mitre al 200, con una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad.

Como cada año, el evento reunirá a vecinos, familias e instituciones en una celebración que busca fortalecer los valores patrios y rendir homenaje a una de las fechas más importantes de la historia argentina. La convocatoria incluirá la participación de establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, organismos públicos y distintas organizaciones de la sociedad civil.

El gobernador Rolando Figueroa encabezará el acto central por el Día de la Independencia en la ciudad de Neuquén.

El desfile contará con la presencia de abanderados de escuelas, bandas militares, la Banda de Música de la Policía del Neuquén, efectivos de las fuerzas de seguridad, organismos gubernamentales, veteranos de la Guerra de Malvinas y agrupaciones gauchas, que serán las encargadas de cerrar la jornada con el tradicional paso de jinetes.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser el chocolate caliente que ofrecerá la Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino, una tradición que cada año convoca a cientos de vecinos para compartir un momento de encuentro en familia. Desde la organización destacaron que la celebración busca promover la participación ciudadana y generar un espacio de encuentro para todas las generaciones, con actividades pensadas para disfrutar al aire libre y reafirmar el espíritu de unidad que representa el Día de la Independencia.

Vecinos y familias podrán disfrutar de una jornada gratuita para celebrar un nuevo aniversario de la Independencia argentina.

El Gobierno provincial y la Fundación BPN invitaron a toda la comunidad a acercarse y formar parte de los festejos, en una jornada que combinará tradición, música, historia y el acompañamiento de las principales instituciones de la provincia.