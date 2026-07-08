Avanza el sueño de la casa propia: Figueroa recorrió las 96 viviendas en el barrio Balcón de la Meseta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa recorrió este miércoles las 96 viviendas que se construyen en el barrio Balcón de la Meseta, en la ciudad de Neuquén, acompañado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el intendente Mariano Gaido. Durante la visita, las autoridades destacaron la reactivación y continuidad de las obras con financiamiento provincial.

“Estamos recorriendo obras que son importantes para todos los neuquinos. Hoy recorrimos trabajos muy importantes. No solo son viviendas: también hay pavimento, el Polo Tecnológico y la puesta en valor de un sector clave de la capital”, afirmó Figueroa. Agregó que “Neuquén crece, avanza y mejora, mientras en otros lugares las cosas están paralizadas”, y sostuvo que ese proceso responde al trabajo coordinado entre la Provincia y el municipio para mejorar la calidad de vida de los neuquinos.

Por su parte, la ministra Bertoldi señaló: “Estamos recorriendo el avance de las 96 viviendas que vamos a comenzar a entregar entre el mes que viene y diciembre de este año”, al confirmar el cronograma previsto para las adjudicaciones.

A su turno, el intendente Gaido agradeció el acompañamiento del Ejecutivo y remarcó: “Obras que no suceden en el país, están sucediendo en la provincia del Neuquén, en la ciudad de Neuquén. Son más de 200 viviendas que se están construyendo en este sector y estamos orgullosos de que se realicen con fondos neuquinos, demostrando una vez más lo que significa administrar eficientemente”.

El proyecto contempla una inversión de $6.369 millones y alcanza una superficie total de 6.158 metros cuadrados. Originalmente preveía la construcción de 105 viviendas con financiamiento nacional, pero la obra quedó paralizada en octubre de 2023, cuando registraba un avance del 20% por la interrupción de los fondos. Tras su reinicio en junio de 2024 y un proceso de renegociación, el plan quedó conformado por 96 viviendas.

Las unidades son de una planta, con 64 metros cuadrados cubiertos y dos dormitorios. Los lotes cuentan con redes de agua potable, cloacas, gas natural y energía eléctrica.

Actualmente la obra presenta un avance del 80%. Ya se completó la estructura de hormigón de todas las viviendas, la mampostería exterior alcanza el 95% y también avanzan los revoques, cubiertas y carpinterías. Además, está finalizada la red cloacal y parte de las instalaciones de agua, gas y electricidad. Las viviendas serán entregadas con artefactos sanitarios completos, termotanque, cocina y calefactor a gas.





