Neuquén celebró la clasificación de Argentina con caravanas, bocinazos y miles de hinchas en las calles

La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 volvió a movilizar a miles de hinchas en Neuquén. El sufrido triunfo por 3 a 2 frente a Cabo Verde mantuvo en vilo a los argentinos hasta el último minuto y, apenas sonó el pitazo final, las calles se llenaron de camisetas celestes y blancas, banderas y caravanas que se extendieron durante varias horas.

En la ciudad de Neuquén, el punto de encuentro volvió a ser el Monumento al General San Martín. Todos los vehículos hacían sonar sus bocinas mientras miles de personas llegaron caminando para compartir el festejo. Los bombos marcaron el ritmo de los cánticos y la Avenida Argentina volvió a transformarse en una gran celebración popular, tal como ocurrió durante los anteriores partidos del equipo de Lionel Scaloni.

Centenario reunió a las familias en la Plaza del Bicentenario

La Plaza del Bicentenario fue el escenario elegido por los vecinos de Centenario para celebrar el pase de la Scaloneta. En pocos minutos, la avenida Expedicionarios del Desierto comenzó a llenarse de peatones, motociclistas y automovilistas que llegaron para compartir el desahogo después de uno de los encuentros más exigentes que disputó Argentina en el torneo.

El frío no detuvo a los miles de hinchas que volvieron a copar Centenario. (Foto: Centenario Digital)

El tercer gol, convertido por Cristian "Cuti" Romero durante el tiempo suplementario, terminó de desatar la euforia. Hubo fuegos artificiales, bocinazos y canciones que se escucharon hasta entrada la madrugada. El frío no logró frenar la convocatoria y numerosas familias participaron de los festejos.

En medio de la celebración también se sumaron los Bomberos Voluntarios, que llegaron con algunas de sus unidades y compartieron la alegría con los vecinos. Muchos aprovecharon para fotografiarse junto al personal, que también siguió con atención cada minuto del partido.

Zapala y Cutral Co también vivieron una noche de fiesta

La clasificación argentina también se celebró con fuerza en Zapala. Vecinos y vecinas se reunieron con banderas, camisetas y bombos para acompañar otra victoria de la selección campeona del mundo. La emoción se trasladó rápidamente a las calles y volvió a demostrar el poder de convocatoria que genera el equipo argentino en cada presentación mundialista.

Los festejos en Zapala se mantuvieron hasta bien entrada la madrugada. (Foto: Municipalidad de Zapala)

En Cutral Co, los festejos tuvieron un escenario muy particular: el monumento a Lionel Messi, considerado el más grande del mundo dedicado al capitán argentino. Allí se concentraron cientos de personas para cantar, saltar y celebrar un nuevo paso del conjunto nacional rumbo al objetivo de defender el título obtenido en Qatar.

El nuevo monumento al capitán argentino se convirtió en el punto de encuentro en Cutral Co. (Foto: Carlos Martínez)

Con la clasificación asegurada, la expectativa ahora se traslada al próximo compromiso de Argentina en los octavos de final. Mientras tanto, las imágenes que dejó otra noche mundialista volvieron a mostrar una postal repetida a lo largo y ancho de la provincia: calles colmadas de hinchas, banderas argentinas flameando y un pueblo unido por la ilusión de conseguir otra Copa del Mundo.