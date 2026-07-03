El Gobierno de Neuquén destinará más de 1.145 millones de pesos para ampliar y modernizar el Complejo Termal Copahue, una obra que incluirá la construcción de un nuevo edificio de balneoterapia y la remodelación de la cubierta del establecimiento. El objetivo es fortalecer la infraestructura del centro termal para mejorar la calidad de las prestaciones y consolidar el aprovechamiento de este recurso como motor del turismo y la salud.

La adjudicación fue oficializada mediante el Decreto 897/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. La obra fue adjudicada a la empresa Saycon S.R.L. por un monto de 1.145.774.120 pesos, calculado a valores de febrero de 2026, y tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos bajo la modalidad de ajuste alzado por precio global.

La inversión supera los 1.145 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de noventa días corridos.

La decisión se adoptó tras el proceso de la Licitación Pública Nº 02/26, impulsada por la Dirección Provincial de Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura. Luego del análisis técnico y administrativo de las propuestas presentadas, se concluyó que la oferta de Saycon S.R.L. cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

Para optimizar los espacios para tratamientos

Los trabajos contemplan la construcción de un edificio exclusivo para balneoterapia y la renovación integral de la cubierta del complejo termal. Estas intervenciones permitirán optimizar los espacios destinados a los tratamientos, mejorar las condiciones de trabajo del personal y ofrecer mayores niveles de confort a quienes eligen Copahue por las propiedades terapéuticas de sus aguas.

La inversión se enmarca en la estrategia del Gobierno provincial de fortalecer la infraestructura vinculada a recursos naturales de alto valor agregado. En este caso, las obras apuntan a potenciar un complejo reconocido por la calidad de sus aguas mineromedicinales, vapores, fangos y algas, impulsando una actividad que combina salud, turismo y desarrollo regional.

Con este proyecto, la Provincia busca consolidar a Caviahue-Copahue como uno de los principales destinos de turismo termal del país, con instalaciones acordes a la creciente demanda y un aprovechamiento sostenible de uno de sus recursos naturales más distintivos.