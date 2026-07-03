El Gobierno de Neuquén destinará más de 1.145 millones de pesos para ampliar y modernizar el Complejo Termal Copahue, una obra que incluirá la construcción de un nuevo edificio de balneoterapia y la remodelación de la cubierta del establecimiento. El objetivo es fortalecer la infraestructura del centro termal para mejorar la calidad de las prestaciones y consolidar el aprovechamiento de este recurso como motor del turismo y la salud.
La adjudicación fue oficializada mediante el Decreto 897/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi. La obra fue adjudicada a la empresa Saycon S.R.L. por un monto de 1.145.774.120 pesos, calculado a valores de febrero de 2026, y tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos bajo la modalidad de ajuste alzado por precio global.
La decisión se adoptó tras el proceso de la Licitación Pública Nº 02/26, impulsada por la Dirección Provincial de Contrataciones de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura. Luego del análisis técnico y administrativo de las propuestas presentadas, se concluyó que la oferta de Saycon S.R.L. cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.
Para optimizar los espacios para tratamientos
Los trabajos contemplan la construcción de un edificio exclusivo para balneoterapia y la renovación integral de la cubierta del complejo termal. Estas intervenciones permitirán optimizar los espacios destinados a los tratamientos, mejorar las condiciones de trabajo del personal y ofrecer mayores niveles de confort a quienes eligen Copahue por las propiedades terapéuticas de sus aguas.
La inversión se enmarca en la estrategia del Gobierno provincial de fortalecer la infraestructura vinculada a recursos naturales de alto valor agregado. En este caso, las obras apuntan a potenciar un complejo reconocido por la calidad de sus aguas mineromedicinales, vapores, fangos y algas, impulsando una actividad que combina salud, turismo y desarrollo regional.
Con este proyecto, la Provincia busca consolidar a Caviahue-Copahue como uno de los principales destinos de turismo termal del país, con instalaciones acordes a la creciente demanda y un aprovechamiento sostenible de uno de sus recursos naturales más distintivos.