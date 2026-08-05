La provincia del Neuquén cerró julio con un promedio de ocupación del 60% en los establecimientos habilitados, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el mismo mes de 2025. Durante el período, más de 120.000 turistas recorrieron los distintos destinos provinciales, generando alrededor de 350.000 pernoctes y un consumo turístico superior a los $115.000 millones.

Los principales destinos de nieve concentraron gran parte del movimiento turístico. San Martín de los Andes, donde se encuentra el centro de esquí Chapelco, registró una ocupación promedio del 55% durante el mes. En Villa la Angostura, sede del Cerro Bayo, la ocupación promedio alcanzó el 52%.

En diálogo con AM550, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano valoró la cifra del 60% teniendo en cuenta que “las expectativas eran muy altas”.

“Hay que ser cautos, creo que hemos terminado un mes de julio relativamente con números positivos teniendo en cuenta de dónde partíamos, porque había mucha expectativa para esta temporada. Lamentablemente, el factor climático volvió a jugar y la nieve que esperábamos para principios de julio se hizo esperar y llegó a mediados de mes, lo que hizo que la actividad se resintiera un poco”, explicó el funcionario provincial.

Además detalló: “Eso empezó a cambiar con las nevadas en centros turísticos consolidados y la semana pasada tuvimos una importante cantidad de nieve, eso hizo que los números levanten sustancialmente y nos permitió cerrar en un 60%. Hubo un impacto económico que supera los US$100 millones y que creo que para el sector es importante”.

Sciacchitano comentó en AM550 que hubo un leve aumento del turismo extranjero, principalmente el brasileño que venía en baja. Destacó los visitantes que se registraron de países como Uruguay, Paraguay y Chile.

“Para nosotros es clave volver a recuperar el mercado brasileño”, manifestó.

Por otro lado, ponderó la importancia del turismo interno como segundo mercado emisor de Neuquén. “Para nosotros es clave seguir potenciándolo, todavía nos queda un fin de semana largo en agosto que mueve mucha gente (por el 17)”.

Deseó que la temporada invernal se extienda hasta octubre producto de lo que tardó en llegar la nieve a los principales destinos turísticos de la región.

Finalmente habló sobre el movimiento aéreo: “La demanda se viene sostenido, hoy Neuquén es una plaza activa para todas las aerolíneas, hay más de 180 vuelos semanales y eso es una gran noticia. Incrementamos la cantidad de pasajeros porque estamos conectados con los grandes centros urbanos del país”.

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