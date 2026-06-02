La Ruta de la Gastronomía Neuquina dará un paso importante en su consolidación institucional. La Comisión de Producción, Industria y Comercio de la Legislatura provincial recibirá a sus integrantes en el marco del tratamiento de un proyecto que propone declarar de interés legislativo la labor que desarrollan para promover la identidad culinaria neuquina dentro y fuera de la provincia.

En este contexto, el chef patagónico Martín Páez, uno de los integrantes de la agrupación y referente gastronómico de Villa La Angostura, dialogó con el programa "La Segunda Mañana" que se emite por AM550, donde expresó su satisfacción por la iniciativa impulsada por la diputada provincial Carina Riccomini.

Chivito, trucha, piñón, hongos y vinos patagónicos forman parte de la identidad gastronómica que impulsa el colectivo de chefs.

"Estamos muy contentos. Es la primera vez que visitamos la Legislatura de esta manera y para nosotros este reconocimiento es muy importante", señaló Páez al referirse a la convocatoria que reunió a los chefs neuquinos con los legisladores provinciales. La agrupación está integrada por cocineros distinguidos como Embajadores de la Gastronomía Neuquina por el Ministerio de Turismo y busca fortalecer la promoción de los productos, recetas y tradiciones que identifican a la provincia. Actualmente la conforman Sebastián Caliva, Martín Páez, Claudio Abraham, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro y Emanuel Antimi, representantes de distintas localidades neuquinas.

Durante la entrevista, Páez destacó que la propuesta nació para unir esfuerzos y potenciar el trabajo individual de cada chef. "Somos profesionales que vivimos en diferentes localidades de la provincia y trabajamos juntos para impulsar la gastronomía neuquina. Hemos recorrido más de 15 provincias argentinas y también representamos a Neuquén en Chile y Perú", explicó.

La iniciativa legislativa busca reconocer el aporte de la gastronomía al desarrollo económico, cultural y turístico de Neuquén.

El chef remarcó que la identidad gastronómica de Neuquén va más allá de los productos emblemáticos. Si bien mencionó al piñón, el chivito del norte neuquino, la trucha, los quesos artesanales y los vinos patagónicos como símbolos de la cocina provincial, sostuvo que el verdadero diferencial está en las recetas, las tradiciones y los aromas asociados al territorio.

"Cuando hablamos de identidad hablamos también del ahumado, de la leña, de las formas de cocinar. El sabor que aporta un ñire o un coihue en el sur es distinto al de otras regiones. Es difícil explicarlo con palabras, pero forma parte de nuestra cultura gastronómica", aseguró.

Páez también destacó el crecimiento de la producción regional y la posibilidad de que los turistas puedan llevarse una parte de Neuquén a través de productos elaborados localmente. Mieles, quesos, ahumados, escabeches, hongos de pino deshidratados y condimentos artesanales forman parte de una oferta que gana cada vez más reconocimiento.

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