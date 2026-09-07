El plan de modernización desplegado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén en espacios administrados por Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén (Ecydense), permitió consolidar una oferta preparada para responder a requerimientos de alta complejidad.

Destacaron que los trabajos de fondo, iniciados desde el comienzo de la gestión, dotaron de mejoras estructurales, actualizaciones tecnológicas y una logística de servicios adaptada a producciones de gran escala.

Los eventos deportivos eligen a Neuquén

Como parte de una estrategia integral, se fortalece la oferta de turismo MICE (sigla en inglés de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) y de la agenda deportiva, afianzando la capacidad operativa para certámenes y eventos internacionales.

En el corto plazo, hay una gran expectativa por la Copa Davis, la AOG Patagonia y la Final Nacional de la Copa Robótica, que encabezan un calendario con acontecimientos destacados para lo que resta del año.

Con estas acciones, Ecydense -bajo la órbita del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura- reafirma su compromiso con la administración eficiente y demuestra capacidad organizativa de estándar mundial.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó que “hay una decisión muy clara de nuestro Gobierno provincial de invertir, recuperar y poner en valor los espacios que son de todos los neuquinos. Desde el primer día entendimos que contar con infraestructura de calidad no sólo permite brindar mejores espacios y propuestas a toda la comunidad, sino que también nos permite soñar en grande y generar nuevas oportunidades para la provincia. Lo que hoy está ocurriendo es el resultado de un trabajo sostenido y de una planificación que nos permite poner a Neuquén en el mundo”.

Agregó que “que la provincia sea elegida para recibir, por ejemplo, una Copa Davis, grandes exposiciones, congresos nacionales o competencias que convocan a jóvenes de todo el país, realmente nos emociona y llena de orgullo. Pero, además, esto tiene un impacto que va mucho más allá de cada evento; ese impacto es que se mueve nuestra economía, se fortalece el turismo, el deporte y nos permite mostrarle al país y al mundo todo lo que Neuquén tiene para ofrecer como destino”.

Por su parte el vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan, consideró: “Que hoy la provincia sea sede de una Copa Davis, de exposiciones internacionales o de congresos nacionales de primer nivel es la consecuencia natural de una transformación que iniciamos el primer día”.

“Sabíamos que para posicionar a Neuquén en el mapa de los grandes eventos debíamos modernizar y jerarquizar nuestros espacios; hoy los resultados demuestran que la provincia está a la altura y lista para nuevos desafíos”, agregó.

Preparación previa y actualización del mítico Ruca Che

En el plano deportivo, la puesta en valor del Estadio Ruca Che incluye reformas integrales en conectividad, tribunas, sanitarios y áreas de soporte logístico y técnico como vestuarios, estacionamiento e iluminación.

A la par de estas actualizaciones en materia de infraestructura, la articulación del turismo MICE cobra fuerza en los demás centros bajo la misma órbita.

Mejoras en el Duam para eventos multitudinarios

En cuanto al Espacio Duam, la readecuación edilicia y la ampliación de sus prestaciones lo preparan para recibir una edición histórica de la AOG Patagonia (Oil & Gas), alcanzando una superficie récord de 17.000 metros cuadrados de exhibición para este 2026.

En lo inmediato, las instalaciones ubicadas a metros del Aeropuerto neuquino albergarán tres jornadas de la muestra educativa más importante de la Patagonia: la Expovocacional. Se trata de una producción integral de Ecydense que tiene a miles de estudiantes neuquinos confirmados para ser parte de los espacios de charlas vocacionales, recorrer los stands informativos de más de 60 instituciones educativas y disfrutar de juegos y espacios recreativos.

El Domuyo como epicentro de congresos y presentaciones

Por su parte el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo ratifica su rol clave en la atracción de encuentros corporativos y del conocimiento, adaptando sus salas a formatos multidisciplinarios de gran escala.

Muestra de ello es la realización del XXIV Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) que convocó a más de 2.000 especialistas para debatir sobre avances médicos, así como la llegada de la Experiencia Endeavor Patagonia, punto de encuentro estratégico para fundadores de empresas, mentores y creadores de tecnología, o la Expo Arquitectura y Diseño Neuquén (ADN), que reunió a los referentes y proveedores más importantes del sector.

Este mes, Domuyo será sede de la final nacional de la Copa Robótica, un certamen que impulsa el talento joven a través de la programación, la innovación y la colaboración. Durante dos jornadas, el predio de la isla 132 recibirá a 48 equipos de estudiantes secundarios de todas las provincias argentinas, que buscarán convertirse en campeones y representar a nuestro país en el mundial de robótica FIRST Global Challenge 2027.

En la grilla de eventos confirmados en las distintas sedes, se suman congresos y simposios, muestras y exposiciones artísticas, ferias de diseño y emprendedores, una convención de tatuajes y espectáculos de artistas de enorme trascendencia como es el caso de Diego Torres.