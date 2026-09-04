Durante años, Neuquén capital fue considerada principalmente una ciudad de paso para quienes viajaban hacia la Cordillera o San Carlos de Bariloche. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar y hoy la capital provincial se consolidó como un destino turístico en sí mismo, con propuestas gastronómicas, comerciales, culturales y recreativas que atraen tanto a visitantes de otras provincias como al turismo interno.

Así lo explicó Joaquín García González, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén, en el programa Otro Dato que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, quien destacó la transformación que experimentó la ciudad en los últimos años. También, señaló que el desarrollo de los paseos costeros y la generación de nuevos espacios y actividades fueron claves para modificar el perfil de la ciudad. “Neuquén hoy se ha convertido en una ciudad turística”, sostuvo.

Joaquín García González estuvo en “Otro Dato”, donde compartió detalles y reflexiones sobre la actualidad turística.

Remarcó que actualmente existen servicios preparados para recibir visitantes durante todo el año. En ese sentido, destacó que la ciudad cuenta con una oferta hotelera que incluye establecimientos de distintas categorías, apart hoteles, hostels, campings y departamentos, mientras que la gastronomía también amplió considerablemente sus propuestas.

Uno de los aspectos que más creció, es la gastronomía. Bares cerveceros, bodegones, pizzerías, sushi, comida árabe, heladerías y propuestas de cocina más elaborada forman parte de una oferta que busca estar a la altura de una ciudad cada vez más diversa. García González sostuvo que incluso hay chefs que decidieron instalarse en Neuquén y apostar por sus propios emprendimientos. Además, destacó que la gastronomía tiene un peso central al momento de elegir un destino y que ponerla en valor representa uno de los principales desafíos para el sector.

Desde el sector empresarial destacan el trabajo conjunto entre el ámbito público y privado para consolidar a Neuquén como destino turístico.

Los grandes eventos también aparecen como una pieza fundamental para este crecimiento. En particular, la Fiesta de la Confluencia fue señalada como una importante ventana comercial y de promoción para Neuquén, capaz de atraer visitantes de distintos puntos del país y generar movimiento en hoteles, restaurantes y comercios. A esto se suman propuestas más pequeñas, como los encuentros gastronómicos, que permiten que tanto establecimientos consolidados como emprendedores puedan mostrar sus productos y fortalecer la identidad turística de la ciudad.

De cara al futuro, el desafío pasa por seguir creciendo sin descuidar la calidad y la formalización de los servicios. García González destacó el trabajo conjunto entre el sector privado y las autoridades para avanzar en la habilitación de establecimientos y sostuvo que, en materia hotelera, Neuquén logró que gran parte de sus plazas se encuentren dentro del circuito formal. También remarcó la necesidad de continuar incorporando tecnología y mejorando la infraestructura para responder a las nuevas exigencias de los visitantes. “Creo que nosotros tenemos un lindo presente y un futuro que sin duda esperamos que sea mejor”, afirmó.

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