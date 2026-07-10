La Municipalidad de Neuquén avanza con un ambicioso plan para incorporar 20 nuevos parques temáticos en plazas de distintos barrios de la ciudad, una iniciativa que busca recuperar los espacios públicos, fortalecer la identidad de cada sector y ofrecer nuevas propuestas recreativas para niños y familias.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, explicó que durante 2026 el municipio incluyó en su presupuesto la compra de nuevos juegos y la remodelación de plazas ya existentes.

"El año pasado, con los siete parques temáticos, vimos un gran resultado. No sólo logramos que las familias vuelvan a ocupar el espacio público, sino que también se revalorizaron los sectores intervenidos y aumentó el cuidado de las plazas", destacó la funcionaria.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la construcción de seis nuevos parques temáticos en distintos barrios de la ciudad.

Actualmente las obras se desarrollan en seis puntos de la ciudad, entre ellos Paseo Limay, barrio Confluencia, Altos de Limay, Parque del Oeste y la plaza ubicada junto a Casa de las Leyes, donde comenzará a construirse un parque temático dedicado a los bomberos voluntarios.

Rueda Cáceres explicó que este nuevo espacio estará emplazado frente al cuartel de bomberos y contará con juegos inspirados en esa actividad, con el objetivo de que cada parque represente un aspecto característico de la ciudad y permita que las familias recorran distintos barrios descubriendo nuevas temáticas.

Además, adelantó que cada plaza tendrá una identidad propia. En Confluencia habrá un espacio inspirado en Mafalda; en Paseo Limay se instalarán juegos relacionados con el ave benteveo; en el balneario Sandra Canale se construirá un parque con temática futbolística; mientras que en el Parque del Oeste se desarrollará el Parque de las Energías, con réplicas de un equipo de extracción petrolera, del complejo hidroeléctrico El Chocón y elementos vinculados a la cooperativa CALF.

La Municipalidad de Neuquén avanza con la construcción de seis nuevos parques temáticos en distintos barrios de la ciudad.

La funcionaria señaló que ya se encuentran ejecutando las plateas de hormigón donde luego serán instalados los juegos y confirmó que, una vez finalizada esta etapa, continuarán las intervenciones en otros barrios como Centro Oeste, Progreso y Bardas Soleadas. También indicó que la Plaza Perón, en Santa Genoveva, forma parte del cronograma de futuras obras, mientras que en el barrio Villa María la plaza elegida para recibir un parque temático será la Plaza La Salcedo, decisión tomada junto con la comisión vecinal y considerando criterios técnicos como dimensiones, accesibilidad y cercanía con establecimientos educativos.

Finalmente, Rueda Cáceres recordó que Neuquén cuenta con 487 plazas constituidas y más de 1.000 espacios verdes registrados, por lo que el objetivo es que cada barrio disponga de una plaza principal jerarquizada con propuestas recreativas de calidad, evitando que las familias deban trasladarse grandes distancias para acceder a estos espacios.

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