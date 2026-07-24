La Municipalidad de Neuquén informó que desde este viernes y por un plazo estimado de 60 días permanecerá interrumpido el tránsito vehicular entre las calles Piglia y Chocón, en inmediaciones del Club Atlético Independiente, debido a los trabajos de ampliación del Paseo Costero sobre el río Neuquén.

El corte afecta exclusivamente a la circulación general de vehículos. El acceso permanecerá habilitado únicamente para que los socios puedan ingresar a las instalaciones del club, aunque ese tramo no podrá utilizarse como vía de conexión entre ambos sectores de la ciudad.

El municipio indicó que el sector se encuentra debidamente señalizado y pidió a los conductores respetar las indicaciones, circular con precaución y utilizar caminos alternativos mientras avancen las obras.

Cómo afecta el corte de tránsito

La interrupción comprende el tramo ubicado entre Piglia y Chocón, uno de los accesos utilizados por quienes circulan hacia el sector costero.

La medida tendrá una duración aproximada de 60 días, período durante el cual continuarán las tareas correspondientes a la ampliación del Paseo Costero.

Desde la comuna aclararon que los socios del Club Independiente podrán ingresar normalmente, aunque el acceso no funcionará como calle de paso para el resto de los automovilistas.

La obra que obliga a modificar la circulación

El corte forma parte de la construcción del nuevo tramo del Paseo Costero que unirá las calles Chocón y Aguado, sobre la margen del río Neuquén.

El proyecto contempla más de tres kilómetros de desarrollo urbano e incluye:

Una nueva calle vehicular.

Veredas peatonales.

Bicisendas.

Espacios recreativos.

Mobiliario urbano.

La inversión alcanza los 15.000 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos propios del municipio.

Un Paseo Costero que sigue creciendo

La ampliación forma parte del plan de desarrollo del corredor ribereño que impulsa la Municipalidad de Neuquén.

Actualmente, el Paseo Costero supera los 30 kilómetros de extensión sobre las costas de los ríos Limay y Neuquén, convirtiéndose en uno de los principales espacios recreativos y turísticos de la capital provincial. En los últimos meses se habilitaron nuevos sectores y continúan ejecutándose obras para conectar distintos tramos del recorrido.

Información útil para los conductores

Mientras duren los trabajos: