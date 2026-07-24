La nieve regresó con fuerza a San Carlos de Bariloche hoy. Lo que comenzó como una leve nevisca alrededor de las 11 de la mañana se convirtió, en cuestión de minutos, en una copiosa nevada que volvió a teñir de blanco el centro de la ciudad, los barrios del Alto y la zona de los kilómetros.

El regreso de las precipitaciones llegó en plena temporada alta de invierno y mientras miles de turistas disfrutan de las vacaciones en la cordillera. Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que continúa vigente la alerta amarilla por nevadas durante el resto del viernes y todo el sábado. Para el domingo, en tanto, el pronóstico anticipa lluvias y un cambio en las condiciones meteorológicas.

La nueva nevada también mejoró las condiciones en Cerro Catedral, que este viernes amplió el terreno esquiable con la apertura de las telesillas Séxtuple Express, Punta Nevada, Lynch y La Hoya. Con estos medios de elevación, los esquiadores intermedios y avanzados pueden acceder a nuevos sectores de la montaña y sumar más kilómetros de pistas.

Además de estas incorporaciones, permanecen habilitados el sector de aprendizaje para principiantes y las telesillas Ciprés y Princesita, que permiten acceder a la cota intermedia. De esta manera, el centro de esquí ofrece alternativas para visitantes de todos los niveles, desde quienes se inician hasta los más experimentados.

Quienes no practican esquí también pueden disfrutar de la montaña. Los peatones tienen habilitados el ascenso por la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas panorámicas del complejo y de la cordillera nevada.

Mientras la actividad turística se intensifica, el centro de esquí continúa reforzando la cobertura de nieve con sus 40 cañones de fabricación, que trabajan durante las horas de menor temperatura para mantener las pistas en las mejores condiciones posibles. La operación de los medios de elevación se desarrolla diariamente entre las 9 y las 17.