Un paso que ubica a Neuquén en el centro de las decisiones

La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) logró posicionarse en uno de los ámbitos más relevantes del país. Su vicepresidente, Edgardo Phielipp, asumirá como tesorero de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La designación se formalizó durante la Asamblea General Ordinaria, donde se renovaron autoridades y se ratificó a Natalio Mario Grinman como presidente.

Un rol clave dentro de la conducción nacional

La Tesorería integra la Mesa Ejecutiva de la CAC, el espacio donde se definen lineamientos sobre comercio, servicios, inversión y empleo.

La presencia de Phielipp en ese lugar implica que una voz con base en Neuquén participará de decisiones que impactan en todo el país.

Desde ACIPAN destacaron que esta incorporación consolida la participación de la entidad en ámbitos de alcance nacional.

Más presencia del interior en la toma de decisiones

La nueva conducción reúne a representantes de distintos sectores productivos. En ese esquema, la participación de dirigentes del interior suma una mirada ligada al desarrollo regional.

El sector comercial y de servicios concentra una parte central del empleo formal y del movimiento económico.

La posibilidad de intervenir en la definición de políticas vinculadas a estas actividades abre un canal directo para plantear necesidades y proyecciones desde las provincias.

Una mesa ejecutiva con continuidad

La CAC continuará presidida por Natalio Mario Grinman, acompañado por una mesa ejecutiva renovada.

En ese espacio, la incorporación de un representante neuquino en un rol estratégico amplía la presencia regional en la conducción empresaria a nivel nacional.