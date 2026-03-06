Un intento por sostener las ventas del comercio local

El comercio neuquino prepara el lanzamiento de una nueva plataforma digital llamada “Mercado Local”, una aplicación impulsada por la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) que buscará conectar a los consumidores con negocios de la ciudad.

La herramienta comenzará a funcionar con una prueba piloto el 2 de mayo y reunirá inicialmente a unos 50 comercios. El objetivo es ofrecer una alternativa digital frente al crecimiento de las plataformas internacionales de venta online y el impacto que ese fenómeno tiene sobre los negocios físicos.

El presidente de ACIPAN, Dante Scatamburlo, explicó en diálogo con el equipo de la AM550, que el proyecto comenzó a gestarse el año pasado y que la plataforma ya está lista para iniciar su primera etapa de funcionamiento.

“Una oportunidad para levantar las expectativas de ventas”

Scatamburlo explicó que la iniciativa surge en un escenario complejo para el comercio local.

“Es una oportunidad para que el comercio de la zona para levantar un poco las expectativas de ventas y lograr mejorar el mercado, que está caído, muy a la baja, producto de varios problemas: la crisis, la agresiva entrada de plataformas internacionales y bueno, producto también de varios factores”, señaló Scatamburlo durante la entrevista con AM550.

Según indicó, la plataforma fue desarrollada con la participación de dos empresas neuquinas y busca ofrecer una alternativa para que los consumidores puedan comprar productos en negocios de la ciudad mediante un sistema digital.

Comparar precios con las grandes plataformas

La aplicación permitirá que los usuarios busquen productos y visualicen precios que también aparecen en otras plataformas de comercio electrónico.

“No es competir con Temu o Mercado Libre, sino acoplarse, porque nosotros vamos a mostrar el precio de Mercado Libre, cuando busques un producto, vas a tener una comparativa, entonces, la idea es que elija, pero queremos darle la posibilidad de que pueda comprarlo localmente”, explicó el directivo de ACIPAN.

La herramienta apunta a que los consumidores tengan la opción de elegir entre comprar en plataformas masivas o hacerlo en negocios locales.

“Los comerciantes van a tener que bajar los precios”

El dirigente empresario señaló que el escenario actual obliga a repensar la forma en que se venden los productos.

“Es un desafío. Los comerciantes van a tener que bajar los precios. Si no hacemos esto vamos a dejar de existir. En breves, no va a tener sentido tener un negocio si a través de Mercado Libre lo conseguís, te lo mandan gratis y en 24 horas”, sostuvo.

La plataforma buscará ofrecer productos de distintos rubros y cada comercio decidirá qué artículos subir al sistema.

Prueba piloto y expansión al resto del comercio

La aplicación comenzará con un período de prueba de 60 días a partir del 2 de mayo, etapa en la que participarán cerca de 50 comercios para detectar posibles ajustes en el funcionamiento del sistema.

Si ese proceso avanza según lo previsto, en julio se abrirá la posibilidad de que se sumen más negocios.

La plataforma estará disponible tanto para teléfonos como para computadoras y solo podrán participar comercios que estén registrados, con licencia comercial y cumplimiento de obligaciones impositivas.

Cómo funcionarán los envíos

El sistema incluirá un esquema de entregas para las compras realizadas dentro de la aplicación.

En una primera etapa habrá un acuerdo con la empresa "Toque" para la denominada “última milla”, es decir, el traslado final hasta el domicilio del cliente. Para envíos de mayor distancia podrían intervenir operadores como Andreani y Correo Argentino.

Presentación y puesta en marcha

Scatamburlo indicó que desde la próxima semana comenzarán las presentaciones públicas de la plataforma para mostrar sus características a comerciantes y usuarios.

Mientras tanto, el comercio neuquino se prepara para una etapa de pruebas que buscará medir si la herramienta logra atraer compradores hacia los negocios de la ciudad. La experiencia comenzará en mayo y, si funciona, se abrirá al resto del sector durante el invierno.