El 1 de noviembre, la Municipalidad de Neuquén llevará adelante la reinauguración del edificio del portal de ingreso a la Península Hiroki, un espacio renovado que busca fortalecer el vínculo entre la comunidad, los visitantes y el patrimonio natural y cultural local.

El nuevo edificio incorpora un Centro de Interpretación con material informativo y audiovisual sobre el área protegida, su historia, flora, fauna y ríos. También se presenta “Teo”, el cuis, una figura pensada para que los visitantes puedan tomarse fotografías y compartir la experiencia.

Durante la jornada, guías profesionales brindarán recorridos interpretativos y acompañarán al público en la exploración del entorno natural.

Un espacio para la cultura y la educación

El salón del edificio ofrecerá muestras artísticas, jornadas temáticas y propuestas educativas orientadas a toda la familia. Además, se proyectarán microdocumentales y materiales audiovisuales que relatan la historia y la biodiversidad de la Península Hiroki.

Entre las actividades destacadas del día se encuentran:

Presentación oficial del espacio.

Concierto de arpas a cargo de la Subsecretaría de Cultura.

Proyección de material audiovisual dentro del salón.

Senderismo interpretativo por el área protegida.

El evento se desarrollará de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.

Lanzamiento de la Temporada de Turismo 2026

En el marco de la reinauguración, se realizará también el lanzamiento de la Temporada de Verano 2026 de la ciudad de Neuquén. Durante la jornada se presentarán las principales propuestas turísticas para los próximos meses, con la participación de prestadores, agencias de viaje, ferias, paseos turísticos y emprendimientos gastronómicos.

El público podrá disfrutar de degustaciones y venta de productos regionales, como chocolates, gin, cerveza artesanal, pines, stickers y otros artículos locales. También habrá un espacio gastronómico con food trucks para disfrutar al aire libre.

El stand de Promoción Turística brindará información actualizada sobre todas las actividades disponibles durante la temporada y realizará sorteos con premios entre los asistentes.

Paseos guiados gratuitos por el Paseo Costero

Desde la Oficina de Informes Turísticos del Centro y el Área de Recreación (ubicada en Av. Olascoaga y vías del tren), se ofrecerán paseos guiados gratuitos hacia la Península Hiroki.

Los recorridos tendrán dos turnos:

Mañana: 11:30

Tarde: 14:30

Cada grupo será acompañado por guías especializados que brindarán información sobre la biodiversidad y el valor ambiental del área protegida.