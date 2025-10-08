Península Hiroki se incorpora al corredor cardio protegido de Neuquén

La Península Hiroki recibió un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y se incorporó al corredor cardio protegido de Neuquén. La iniciativa forma parte del programa municipal Capital con Corazón, que busca garantizar la seguridad en espacios públicos y privados mediante la instalación de estos dispositivos vitales.

El área de la península fue seleccionada por su ubicación estratégica: cercana a una comisaría, instituciones educativas y al Paseo Costero, un espacio altamente concurrido durante la temporada estival.

Función y alcance del DEA

Un DEA es un dispositivo electrónico que permite detener un paro cardíaco o una arritmia peligrosa y restaurar el latido normal. Los aparatos instalados en Neuquén son portátiles, lo que facilita su traslado en caso de emergencia.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que el programa Capital con Corazón visibiliza todos los DEA disponibles en la ciudad, no solo en espacios públicos, sino también en supermercados, salas de juegos y centros deportivos. “Esto nos permite hablar de una ciudad segura y resolver inconvenientes rápidamente”, afirmó.

Capacitación y seguridad ciudadana

El personal municipal cuenta con formación en maniobras de RCP y el uso de los DEA. Según Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, la colocación del dispositivo refleja la impronta del intendente Mariano Gaido de garantizar seguridad en todos los espacios públicos.

El DEA permitirá un diagnóstico rápido ante una fibrilación ventricular, beneficiando a los usuarios del área y las zonas aledañas. Además, personal de Nacht Salud capacitará a guardavidas y al equipo del área de Turismo para utilizar el equipo correctamente, asegurando su disponibilidad para todo el barrio Confluencia.

Importancia para visitantes y educación

Juan Manuel Andrés, coordinador general de la subsecretaría de Turismo, resaltó que la península recibe semanalmente visitantes, grupos escolares y clubes deportivos. Contar con un DEA disponible y personal capacitado es fundamental para garantizar la seguridad de estos grupos y visitantes durante recorridos educativos y actividades al aire libre.

Entrevista completa a Mauricio Serenelli: