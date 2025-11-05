¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 05 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Refuerzo de seguridad costera

El punto estratégico que cambiará la seguridad en la Península Hiroki

En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, la Municipalidad y la Policía provincial, se habilitó un nuevo destacamento en la Península Hiroki para fortalecer la prevención en el paseo costero que abarca más de 34 kilómetros.

Por Redacción

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 16:52
El nuevo destacamento policial de la Península Hiroki fue inaugurado en el ingreso al área protegida donde confluyen los ríos Neuquén y Limay.
El espacio busca fortalecer las tareas de control y patrullaje preventivo en una de las zonas más concurridas de la capital, que cada fin de semana recibe a más de dos mil familias.

Durante el acto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “este punto estratégico permitirá fortalecer las tareas de prevención y control en el extenso paseo costero de la ciudad, que abarca más de 34 kilómetros”.

Una obra articulada entre municipio y provincia

La construcción del edificio estuvo a cargo de la Municipalidad de Neuquén, en el marco de un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad y la Policía del Neuquén.
El espacio incluye además 100 plazas de estacionamiento destinadas a ordenar el acceso y la estadía de los visitantes.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pascualini, señaló que el objetivo es “facilitarle la vida a los neuquinos con acciones concretas”, y que el municipio proyecta “seguir acompañando a las fuerzas de seguridad para ampliar la cobertura territorial”.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Luis Sánchez, subrayó que el avance fue posible “gracias al trabajo en equipo” y destacó “el desarrollo ordenado de la ciudad”.

Acompañamiento institucional y trabajo conjunto

El jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Tomás Díaz Pérez, agradeció al municipio “por sumar obras que benefician a todos los vecinos y fortalecen el trabajo preventivo diario”.
De la inauguración participaron también la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, el subjefe de la Policía, comisario general Walter San Martín, e integrantes del Consejo Asesor Superior de la fuerza provincial.

La Península Hiroki: un entorno natural protegido

La Península Hiroki es un área protegida que combina la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, ofreciendo un entorno natural único.
El nuevo destacamento se integra a la infraestructura del lugar para garantizar una mayor seguridad y organización en el uso público del espacio, uno de los principales atractivos de la ciudad.

