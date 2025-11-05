El nuevo destacamento policial de la Península Hiroki fue inaugurado en el ingreso al área protegida donde confluyen los ríos Neuquén y Limay.

El espacio busca fortalecer las tareas de control y patrullaje preventivo en una de las zonas más concurridas de la capital, que cada fin de semana recibe a más de dos mil familias.

Durante el acto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “este punto estratégico permitirá fortalecer las tareas de prevención y control en el extenso paseo costero de la ciudad, que abarca más de 34 kilómetros”.

Una obra articulada entre municipio y provincia

La construcción del edificio estuvo a cargo de la Municipalidad de Neuquén, en el marco de un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad y la Policía del Neuquén.

El espacio incluye además 100 plazas de estacionamiento destinadas a ordenar el acceso y la estadía de los visitantes.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pascualini, señaló que el objetivo es “facilitarle la vida a los neuquinos con acciones concretas”, y que el municipio proyecta “seguir acompañando a las fuerzas de seguridad para ampliar la cobertura territorial”.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Luis Sánchez, subrayó que el avance fue posible “gracias al trabajo en equipo” y destacó “el desarrollo ordenado de la ciudad”.

Acompañamiento institucional y trabajo conjunto

El jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Tomás Díaz Pérez, agradeció al municipio “por sumar obras que benefician a todos los vecinos y fortalecen el trabajo preventivo diario”.

De la inauguración participaron también la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, el subjefe de la Policía, comisario general Walter San Martín, e integrantes del Consejo Asesor Superior de la fuerza provincial.

La Península Hiroki: un entorno natural protegido

La Península Hiroki es un área protegida que combina la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, ofreciendo un entorno natural único.

El nuevo destacamento se integra a la infraestructura del lugar para garantizar una mayor seguridad y organización en el uso público del espacio, uno de los principales atractivos de la ciudad.