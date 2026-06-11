Neuquén elevó a la Legislatura el proyecto para financiar obras eléctricas clave en Villa La Angostura

El Gobierno de Neuquén envió a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar el crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta US$137,845 millones, destinados a financiar la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de Neuquén.

La iniciativa apunta a concretar dos obras clave pensadas desde la regionalización: la interconexión eléctrica entre Alicurá y Villa la Angostura (ALIVILLA) y la primera etapa del denominado Cierre del Anillo Norte.

La obra será financiada por CAF o el organismo que la reemplace, con un plazo total de hasta 15 años y un período de gracia para el pago de capital de hasta 54 meses. Los recursos estarán destinados exclusivamente a obras de infraestructura energética orientadas a fortalecer la integración territorial, la seguridad del sistema eléctrico y el desarrollo sustentable de las distintas regiones.

La segunda etapa del programa beneficiará de manera directa a más de 55.000 habitantes de las regiones Lagos del Sur, Alto Neuquén y del Pehuén, mientras que el impacto indirecto alcanzará a unas 338.000 personas entre residentes, turistas y usuarios del servicio eléctrico.

El proyecto ALIVILLA comprende una línea de alta tensión de 132 kV que conectará Villa la Angostura con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de Alicurá. La obra había sido comprometida Figueroa durante la apertura de sesiones legislativas y permitirá reemplazar el actual esquema de generación aislada.

Actualmente la Provincia debe destinar alrededor de dos millones de dólares mensuales durante el invierno para sostener el funcionamiento de la central térmica de Villa la Angostura, mientras que en verano el costo ronda los 1,5 millones de dólares mensuales. La conexión al sistema nacional permitiría reducir significativamente esos gastos, además de disminuir el impacto ambiental y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico..

Se trata de una solución neuquina a la suspensión de la ejecución del proyecto ALIPIBA II, que contemplaba una interconexión regional entre Alicurá, Dina Huapi, Bariloche y Villa La Angostura. Figueroa decidió impulsar una alternativa propia íntegramente sobre territorio provincial.

Anillo Norte

La segunda obra prevista es la primera etapa del proyecto Cierre del Anillo Norte, que contempla una línea de alta tensión de aproximadamente 160 kilómetros entre las estaciones transformadoras de Las Lajas y Chos Malal.

Esta infraestructura permitirá mejorar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico en las regiones Alto Neuquén y del Pehuén, reduciendo el riesgo de interrupciones y generando condiciones más favorables para el crecimiento productivo, turístico y energético.

El Ejecutivo destacó que esta segunda etapa dará continuidad al programa financiado por la CAF que actualmente ejecuta obras de agua potable, saneamiento y pavimentación en distintas localidades, además de varios tramos de rutas provinciales.